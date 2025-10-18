Dívidas de jogo, três homens no porta-bagagens e muita cocaína. Como um estivador do Porto de Leixões ajudou um traficante (e fugiu)

Foi num posto de abastecimento de combustíveis que Vítor (nome fictício) conheceu o homem que o levaria à cadeia. Numa altura em que o estivador do Porto de Leixões, de 35 anos, acumulava dívidas junto dos bancos e pedia dinheiro emprestado ao pai para satisfazer a adição ao jogo online e aos casinos, uma proposta para “ganhar dinheiro” foi difícil de recusar.

A oferta foi feita por um homem que desconhecia, que lhe propôs um trabalho no interior do porto. Vítor acedeu, partilharam números de telefone e começaram a trocar mensagens, de três em três dias. Era através do telemóvel que o estivador também se isolava da família, preferindo passar o tempo em aplicações de jogos.

No dia 12 de agosto de 2024, Vítor e o homem que o convencera encontraram-se num parque de estacionamento: estava na altura de passar à ação. Em breve, ia chegar um contentor que era necessário mover de forma a torná-lo acessível a terceiros e abrir. Depois, bastava retirar “entulho” de dentro de dois bidões. Tudo em troca de 10 mil euros, relata o acórdão do Tribunal de Matosinhos que condenou Vítor. Para fazer o que era preciso, foram-lhe entregues pelo traficante três sacos e uma rebarbadora.