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FOTOILUSTRAÇÃO RODRIGO MENDES/OBSERVADOR

FOTOILUSTRAÇÃO RODRIGO MENDES/OBSERVADOR

Dívidas de jogo, três homens no porta-bagagens e muita cocaína. Como um estivador do Porto de Leixões ajudou um traficante (e fugiu)

Tribunal de Matosinhos condenou um homem a três anos de prisão efetiva por tráfico de estupefacientes. Durante o golpe, fugiu duas vezes — mas acabou detido pela PJ.

Foi num posto de abastecimento de combustíveis que Vítor (nome fictício) conheceu o homem que o levaria à cadeia. Numa altura em que o estivador do Porto de Leixões, de 35 anos, acumulava dívidas junto dos bancos e pedia dinheiro emprestado ao pai para satisfazer a adição ao jogo online e aos casinos, uma proposta para “ganhar dinheiro” foi difícil de recusar.

A oferta foi feita por um homem que desconhecia, que lhe propôs um trabalho no interior do porto. Vítor acedeu, partilharam números de telefone e começaram a trocar mensagens, de três em três dias. Era através do telemóvel que o estivador também se isolava da família, preferindo passar o tempo em aplicações de jogos.

No dia 12 de agosto de 2024, Vítor e o homem que o convencera encontraram-se num parque de estacionamento: estava na altura de passar à ação. Em breve, ia chegar um contentor que era necessário mover de forma a torná-lo acessível a terceiros e abrir. Depois, bastava retirar “entulho” de dentro de dois bidões. Tudo em troca de 10 mil euros, relata o acórdão do Tribunal de Matosinhos que condenou Vítor. Para fazer o que era preciso, foram-lhe entregues pelo traficante três sacos e uma rebarbadora.

porto de leixões

Crime deu-se no Porto de Leixões, no verão de 2024

DR

Se o contentor não abrisse, Vítor estava “lixado”

A 14 de agosto, o contentor já estava no Porto de Leixões — e Vítor recebeu o aviso.

Cerca das 20 horas, entrou na sala de operações onde os contentores são arrumados à distância e fez o que lhe fora pedido: deixou aquele que tinha o número indicado no chão. O próximo passo foi pegar na rebarbadora e nos sacos e dirigir-se e ir até lá. Conseguiu quebrar o selo, mas assustou-se ao ver uma carrinha da manutenção do porto. Fugiu para o carro e informou o seu cúmplice que não tinha conseguido abrir o contentor, para receber uma resposta: ou o fazia até à meia-noite, ou “estava lixado”.

Eram já 21 horas quando Vítor regressou para trabalhar e, no fim da jornada, se abeirou novamente do contentor. Quando finalmente o abriu, viu lá vários bidões. Ao abrir os dois que lhe tinham sido assinalados, cortou-se no pulso esquerdo e começou a sangrar muito. Mesmo assim, à meia-noite e meia tinha conseguido encher dois sacos com entulho — e reparou que os bidões tinham um fundo falso. Depois de ter abandonado o porto de Leixões, entregou a rebarbadora e os sacos cheios de entulho ao cúmplice, mas tinha que “se manter contatável”: a noite de trabalho ainda não tinha terminado.

Agente da Polícia Judiciária

Polícia Judiciária prendeu Vítor em dezembro de 2024

Lusa

“Vais meter estes três gajos dentro da mala da tua carrinha”

Quase três horas depois e por mensagem, Vítor foi chamado até a um parque de estacionamento. Se não aparecesse, iam buscá-lo a casa, prometia o traficante. “Vais meter estes três gajos dentro da mala da tua carrinha e vais entrar com eles”, ordenou. “Depois vais indicar-lhes onde está o contentor e vais esperar por eles.”

Faltavam cinco minutos para as quatro da manhã quando Vítor entrou novamente no porto de Leixões. No porta-bagagens, levava os três homens, mas alegou que só vinha buscar o telemóvel de que se tinha esquecido.

Ao pé do contentor, os três homens saíram do carro e voltaram com três sacos cheios de cocaína. Mais uma vez, Vítor entrou em pânico e fugiu. Para trás, ficaram os três homens, que acabaram surpreendidos por seguranças do porto. Restou-lhes saltar a vedação — o que conseguiram fazer — e deixar para trás um dos sacos, onde estavam 25 embalagens de cocaína. As imagens acabaram captadas pelas câmaras de videovigilância.

Analisada a droga, apurou-se que tinha um grau de pureza entre 94,1% e 98,2%, e era suficiente para pelo menos 119.156 doses.

O Tribunal de Matosinhos condenou Vítor no início de outubro pelo crime de tráfico de estupefacientes a três anos de prisão efetiva, pena atenuada por ter denunciado o homem que o convenceu, numa decisão que ainda não transitou em julgado. Desde dezembro de 2024 que se encontrava em prisão preventiva.

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