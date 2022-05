Do colete à gravata: as diferentes cautelas dos líderes que visitam uma Ucrânia em guerra

Durante a visita de António Guterres, Kiev foi alvo de bombardeamentos por parte das forças russas, mas o secretário-geral da ONU não olhou para o ataque como sendo relacionado com a sua presença no terreno, mas como mais um sinal de desrespeito dos russos por Kiev.

Uma postura idêntica teve Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, que, além de ter sido a primeira responsável europeia a deslocar-se a Kiev e a reunir-se com Zelensky, adotou o estilo escolhido pelo Presidente ucraniano e vestiu uma t-shirt verde tropa no momento em que se sentou à mesa com o chefe de Estado. Mesmo nas ruas de Kiev, a responsável europeia não vestiu qualquer colete à prova de bala e visitou várias zonas afetada pelos ataques russos.

???????????????? La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en Kiev con Volodimir Zelenski. Es la primera líder de una institución de la UE que visita Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. pic.twitter.com/RY3K5Z21pU — Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz) April 1, 2022

Uma das visitas a Kiev que fica também para a história mais recente da guerra da Ucrânia é a de Boris Johnson, que visitou o país de surpresa no início do mês de maio. O primeiro-ministro britânico foi recebido por Volodymyr Zelensky e visitou as ruas de Kiev ao lado do Presidente da Ucrânia, com fato escuro e gravata azul, sem qualquer reforço de segurança no corpo visível.

Pelas ruas destruídas de Kiev foram passando, nos últimos meses, vários altos dirigentes da União Europeia, e todos eles usaram um colete à prova de bala pelo menos na maioria dos momentos no exterior. Foi o caso de Ursula Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.