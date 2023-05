Um envelope chegou à prisão de Paços de Ferreira. Foi enviado a “Manuel”, um recluso a cumprir pena ali, por uma prima sua. No interior do envelope estavam fotografias dos quadros do pintor português José Malhoa. Entre as muitas imagens dessa espécie de catálogo encontrava-se a de um desenho a carvão do mesmo autor, com data de 1932 e que representava o esboço do quadro “As Promessas”, a representação de uma festa religiosa, em que uma mulher está praticamente de joelhos e é agarrada por outra. Na prisão, “Manuel” era conhecido pela sua paixão pela arte e pelo talento para a pintura. Mas aqui não existia apenas paixão. Existia também prática. No ano passado, as autoridades perceberam que um esboço igual ao da fotografia que estava dentro do envelope tinha sido vendido num site de leilões em 2019. A imitação a carvão, com direito a assinatura falsa, rendeu mais de 3.500 euros e nunca foi recuperada.

Como esse, dezenas de outros quadros terão saído da cadeia de Paços de Ferreira entre 2015 e 2019. O esquema acabou quando a Polícia Judiciária fez buscas na sala de artesanato da prisão e percebeu que dois reclusos, “Manuel” e “Henrique”, passavam grande parte do seu dia rodeados de tintas e telas a falsificar quadros de artistas como José Malhoa, João Cutileiro e Cruzeiro Seixas, entre outros. O Ministério Público acabou por acusá-los (entretanto, ambos saíram em liberdade) de um crime de associação criminosa e 21 crimes de aproveitamento de obra contrafeita ou usurpada. Pelo menos a defesa de um deles pediu abertura de instrução e essa fase do processo, que serve para o tribunal avaliar se existem indícios suficientes para levar os arguidos a julgamento, começou esta quarta-feira no tribunal de Penafiel.

