Educação, emprego e agora habitação. Talibã aprofundam "apartheid de género" no Afeganistão em que 70 leis têm mulheres como alvo

Uma mulher afegã de Cabul ganha entre um e três dólares por dia, fazendo serviços de limpeza porta a porta. O seu marido emigrou para o Irão à procura de melhores condições, mas, pouco depois de partir, cortou o contacto. Agora, ela não consegue pedir um apoio social junto dos serviços municipais: “Não nos deixam entrar”, relata. Procurava uma compensação que lhe tinha sido prometida, depois de a sua casa ter sido destruída pelo governo talibã, como parte de um “plano de modernização” da capital do Afeganistão. Esta mulher é uma de milhares de pessoas que ficaram desalojadas devido a este plano, que destruiu bairros inteiros de Cabul, como revelou revelou uma investigação conjunta de vários meios de comunicação, publicada esta segunda-feira pelo The Guardian.

O governo talibã destruiu mais de 155 hectares de casas na capital do país — o equivalente a 220 campos de futebol — entre agosto de 2021 e de 2024, concluiu a investigação. Os talibã chamam-lhe “programa de regeneração” e justificam-se com desejos de um planeamento urbano mais moderno, que substitua as ruas estreitas e as “instalações ilegais” por vias largas, trazendo a capital histórica para o século XXI. Na verdade, a “modernização” visou de forma desproporcional os distritos mais pobres, as minorias étnicas e as mulheres. Exemplo disso é o caso desta mulher, ouvida pelo jornal Zan Times, que não pode entrar nos serviços municipais por não estar acompanhada por um homem.

Esta regra faz parte das “leis da moralidade”, um conjunto de 70 medidas aprovadas ao longo dos últimos três anos, que obrigam as mulheres a usar véu completo, as proíbem de estudar depois do sexto ano e as impedem de frequentar muitos espaços públicos, entre outras proibições. As regras têm vindo a ser impostas desde que os talibã tomaram o poder em agosto de 2021, depois da retirada das tropas dos Estados Unidos do país. Antes disso, o Afeganistão tinha estado mergulhado numa guerra que durou duas décadas.

Apesar de o seu regime nunca ter sido considerado uma democracia durante o período antes da guerra de 2001, o regresso ao poder dos talibã 20 anos depois acelerou crises económicas, humanitárias e políticas e afastou as mulheres da esfera pública, de forma quase total. “Os direitos das mulheres são a linha que atravessa todas as crises que o Afeganistão enfrenta hoje”, resume o perfil de género do Afeganistão de 2024, um relatório das Nações Unidas que analisa os países de uma perspetiva de género. Alguns destes pontos têm sido repetidos ao longo dos três anos: a falta de acesso à educação, ao emprego, ao lazer. Mas a estas crises soma-se agora uma crise habitacional sem precedentes.

Bairros demolidos e apoios sociais que não chegam. As mulheres pagam o preço da “regeneração” da habitação

“As instalações ilegais foram limpas e destruídas e atualmente o terreno está sob autoridade do município de Cabul, que implementará os seus planos de desenvolvimento. Estas terras foram confiscadas há anos por oportunistas e usurpadores”, escreveu o município de Cabul numa publicação no X, no início de agosto.

Os relatos dos habitantes locais contrariam a versão de “oportunismo” e explicam aos jornalistas que se tratavam de casas onde, há várias gerações, viviam famílias que agora não têm meios para pagar renda noutros locais. “Nem temos tendas, só temos abrigos feitos com pedaços de plástico”, afirma um residente. “Primeiro, disseram-nos que nos iam compensar e não nos iam deixar sem abrigo, mas depois de as casas terem sido demolidas, ninguém quis saber de nós”, relata uma outra mulher, na mesma situação. Para obter a compensação, os habitantes devem dirigir-se aos serviços municipais. A família desta mulher tentou, mas desistiu, depois de uma série de rejeições, quando já não conseguia pagar o bilhete do autocarro.

Aqui, surge o primeiro obstáculo, que afeta desproporcionalmente as mulheres: os facto de alguns agregados familiares serem liderados por mulheres, como é caso da primeira mulher que o Zan Times ouviu, cujo marido emigrou. A família de Maryam está numa situação semelhante. Maryam perdeu o emprego no verão de 2021, devido às leis dos talibã que a impedem de trabalhar em locais públicos. A família inteira depende agora do salário do marido, que é sapateiro.

Mas as mulheres não são as únicas afetadas por esta medida. “Mulheres, crianças e velhos estavam a suplicar para que parassem a destruição até conseguirmos encontrar um abrigo, mas eles não ouviram”, relata um outro habitante, que, depois de fugir do Paquistão, viveu durante uma década no distrito 22 de Cabul, caracterizado por ser uma das maiores povoações informais — ou seja, bairros ilegais. Neste distrito, há relatos de duas crianças que foram mortas, depois de as suas casas terem sido destruídas enquanto elas ainda estavam lá dentro.

O distrito mais afetado foi o 13, que perdeu a maior área de casas residenciais, onde viviam principalmente pessoas da minoria étnica Hazara. Os distritos com maiorias Hazara e Tajique (outra minoria étnica no Afeganistão), estão entre os mais afetados, segundo os dados recolhidos pela investigação, a partir de imagens de satélite. Vincent Dupin, coordenador de um grupo de trabalho da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na região, explica como a destruição destas povoações informais afeta mais as mulheres: “Muitos agregados familiares destas povoações informais são liderados por mulheres, que estão entre os grupos mais vulneráveis e enfrentam restrições nos seus movimentos e na sua habilidade de trabalho”, resume.