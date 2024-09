Em dia de manifestação "tensa" e com nervos à flor da pele, Ventura anunciou que vai partir para a "reconquista"

Milhares de manifestantes de um lado, duas idosas paradas à beira da estrada do outro. A imagem é improvável, mas foi assim que começou um dos momentos imprevisivelmente mais tensos da manifestação contra a “imigração descontrolada” que o Chega marcou para a tarde deste domingo e que levou milhares a descer a Avenida Almirante Reis, em Lisboa. Muitos desses manifestantes iam reparando nas duas idosas, paradas na rua, uma de punho em riste e outra igual, mas também com o dedo do meio da outra mão erguido em direção à manifestação. Apesar de as duas companheiras terem permanecido caladas, a imagem foi o suficiente para irritar muitos manifestantes, que gritavam insultos, de “velha de merda” a “putas” e “traidoras”, enquanto as duas continuavam, desafiantes, de punhos no ar.

Foram alguns minutos de tensão, mas os pequenos incidentes foram-se repetindo ao longo de uma tarde que muitas vezes pareceu funcionar como uma panela de pressão. Na primeira linha da marcha, rodeado de deputados e dirigentes do Chega, André Ventura seguia protegido por vários seguranças e um cordão humano de elementos do partido que, de mãos dadas, não permitiam que ninguém se aproximasse do líder. Houve quem conseguisse, fruto de muita persistência, furar o cordão — uma jovem que tremia de emoção foi cumprimentar Rita Matias, uma idosa seguiu-a e posou para a fotografia com André Ventura — mas os seguranças deram rapidamente ordem para que o cenário não se voltasse a repetir.