Em Portugal, o ensino superior tornou-se um dos magnos temas nacionais e, embora não tenha tanto tempo de antena nos media quanto o ensino básico e secundário (que contam com as insistentes reivindicações e as frequentes greves, protestos e passeatas dos professores da escola pública), passou a ter lugar cativo nas notícias pelo menos em três ocasiões: quando são divulgados os rankings internacionais dos estabelecimentos de ensino superior; quando são divulgados os números de candidatos ao ensino superior e (umas semanas depois) as respectivas colocações; e quando os inscritos que ficaram colocados num estabelecimento de ensino longe de casa descobrem que os preços dos alojamentos oscilam entre o exorbitante e o ultrajante.

A segunda ocasião costuma ocorrer em plena “silly season”, pelo que goza de muito mais atenção do que mereceria. Este ano, a divulgação do número de candidatos constituiu pretexto para que, a 12 de Agosto, a CNN Portugal fizesse uma entrevista a Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Após uma pergunta inicial sobre o não-assunto do número total de candidatos na 1.ª fase (à volta de 60.000), que a ministra considerou estar “em linha com os dados dos últimos anos”, o jornalista deixou o campo das “amenidades” e passou a assuntos mais incómodos: evocou os dados sobre emprego recentemente divulgados pelo INE, que registaram uma diminuição de 128.000 pessoas empregadas com diploma superior entre o 2.º trimestre de 2022 e o 2.º trimestre de 2023 e perguntou “Isto significa que Portugal não está com capacidade real de fixar aquilo que, muitas vezes, se diz que são os cérebros portugueses e que vão para o estrangeiro porque sentem-se mais reconhecidos lá fora, têm outras condições salariais e outras condições de trabalho?”.

