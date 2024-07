Entrevista a Margarida Blasco: "Como ministra da Administração Interna não admito qualquer xenofobia ou radicalismo dentro da polícia"

Horas após ter assinado com cinco sindicatos e associações sócio-profissionais das forças de segurança o acordo sobre o aumento do suplemento de risco para a PSP e GNR, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, recebeu o Observador e a rádio Observador no seu gabinete para falar pela primeira vez sobre os avanços e recuos em todo o processo. Faz questão de explicar que às vezes as reuniões demoravam não apenas pelas negociações que, diz, permitiram alcançar um “valor histórico”: “Estivemos a falar de toda a dinâmica das polícias […] Tudo veio à mesa e acabaram por ser conversas muito produtivas, em que se compreendia de parte a parte que estávamos a fugir um pouco ao objetivo”.

Sobre a reestruturação operacional da PSP e da GNR que anunciou, explica que já foi destacado um conjunto de agentes para o Algarve, por causa do verão, e para o Porto, onde, admite, “está a haver alguns problemas a nível de segurança”. É por isso que vai receber esta quinta-feira Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. Margarida Blasco diz não ter receio que o clima de protestos dentro das polícias continue, mas deixa um aviso: “Continuamos muito atentos” a qualquer instrumentalização política das polícias, porque “cumprir as funções é manter o Estado de Direito e um estado ordeiro e em paz”.

Sobre o acórdão que ilibou um agente da PSP de agressões a Cláudia Simões, Margarida Blasco preferiu não comentar, mas de forma geral afirma que a Constituição e a Convenção dos Direitos Humanos são “as cartilhas que os polícias têm para si e para ensinar aos outros”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Acabou de conseguir um acordo para o aumento do suplemento de risco da PSP e da GNR. O que é que foi levado para a mesa de negociações desta vez para que se alcançasse este consenso, uma vez que não foi dado nem mais um cêntimo além da última proposta?

Isto foi um processo na linha do programa de Governo que foi aprovado, no sentido de proceder a uma dignificação das forças de segurança. E é um dos principais projetos que está em cima da mesa e que era muito urgente. Tomámos posse a 2 de abril e iniciámos as conversações no final de abril, portanto este tema é efetivamente muito urgente. Na altura foi estipulado um protocolo com as forças de segurança, com a plataforma que na altura agregava praticamente todos os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR, e eles entenderam pôr como tema urgente a questão do suplemento de missão, ou subsídio de risco, como vulgarmente se chama. Começámos as negociações, houve recuos, impasses, houve um intenso trabalho. Falámos de vários problemas que têm que ser resolvidos nas forças de segurança, nomeadamente a questão das carreiras, da saúde mental, e vários assuntos que interessam aos sindicatos e sobretudo, àquilo que nos interessa, às forças de segurança. Conseguimos chegar a este acordo com os principais sindicatos e associações sócio-profissionais da GNR porque trabalhámos todos de boa-fé. Quer da parte do governo, quer da parte dos sindicatos. Tenho de fazer aqui um parágrafo, no sentido de dizer que eles foram extremamente responsáveis e dignificaram todo o processo, no sentido em que este é um valor histórico, é um valor que nunca tinha sido dado às forças de segurança em momento algum, desde que vivemos em democracia.

Mesmo os sindicatos que não aceitaram e que fizeram, aliás, várias considerações públicas sobre aquilo que era a proposta, dizendo que estava muito longe do que seria aceitável, nomeadamente comparando com o aumento de cerca de 600 euros da Polícia Judiciária?

Todos os sindicatos colaboraram, independentemente dos que não assinaram. Ficou estabelecido no acordo que no início do próximo ano, mais propriamente no dia 6 de janeiro, Dia de Reis, começamos um processo de revisão das carreiras, do estatuto, no sentido de proceder de uma forma densa e densificada a uma revisão que possa levar a que as forças e serviços de segurança tenham uma carreira.