Entrevistados e documentos inéditos, fotos à antiga e 21 horas de som para um podcast. Os bastidores de "Os Anos de Chumbo das FP-25"

Foi uma enorme surpresa: em 1986, com o objetivo de mais tarde escrever eventualmente um livro sobre o processo, o juiz ditou para um gravador todas as suas impressões desses dias — e encheu seis cassetes no total.

Aquilo que tinha para partilhar com o Observador, explicou, não eram esses áudios, a que entretanto perdeu o rasto, mas a sua versão datilografada, já em Bruxelas, onde acabou por ser colocado por questões de segurança, por uma secretária que estava há tanto tempo na Bélgica que já tinha perdido o domínio do português escrito.

As memórias do juiz, inéditas, chegaram ao Observador numa capa de cartão com as cores já meio sumidas e o título “Diários da Répública”— mesmo assim, com dois acentos agudos, escrito à mão. Lá dentro, ao longo de 80 folhas, com alguns erros ortográficos corrigidos a caneta pelo próprio Martinho Almeida Cruz, estava um documento nunca antes publicado e essencial para compreender o processo que levou as FP-25 de Abril ao Tribunal do Monsanto.

Naquelas páginas dactilografadas, o magistrado descreve os arguidos um a um e o seu comportamento no primeiro interrogatório judicial. E lembra também os vários telefonemas que foi recebendo da hierarquia, assim como episódios que viveu já sob segurança pessoal enquanto investigava o processo principal das FP-25 e, logo de seguida, o chamado processo dos operacionais. Conta também como conseguiu que os primeiros arrependidos do caso, detidos no Porto, fossem libertados e ficassem sob a alçada da Polícia Judiciária para continuarem a dar informações.