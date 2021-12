Mais de 40 anos depois, o que fazem os ex-FP-25 de Abril

“Passaram cerca de 15 anos sobre os últimos crimes cometidos pelos membros da organização; os réus depuseram as armas, não cometeram mais crimes, verificou-se uma pacificação social, o que tudo aponta desde logo que se encontram reinseridos socialmente, aqui se incluindo também em termos laborais, pois muitos foram os réus que no decurso da audiência requereram a sua dispensa a julgamento, ou a algumas sessões, por motivos profissionais”, justificou o coletivo de juízes na sentença que absolveu Otelo Saraiva de Carvalho, Pedro Goulart e restantes réus.

“Os crimes foram praticados por alguns dos senhores que estão aqui à minha frente, mas o tribunal não consegue identificar os autores”, acabou por assumir a presidente do coletivo de juízes, Elisa Sales, já com a sessão encerrada, mas ainda com os jornalistas na sala, que no dia seguinte acabaram por imprimir a frase que não chegou a ser registada em ata e que se transformaria numa espécie de símbolo do falhanço da justiça portuguesa no processo.

Em 2021, no Brasil, João Macedo Correia continua a indignar-se com este desfecho: “Esse país não merece sequer reescrever esta história”, exalta-se ao telefone. Apesar de há 20 anos ter dito à imprensa portuguesa que estava a preparar-se para voltar ao país, hoje não quer nem ouvir falar no regresso, tal é a desilusão com a justiça, que amnistiou os crimes das FP-25, e a sociedade, que os deixou cair no esquecimento.

Os outros planos que chegou a revelar, ele que sempre se disse contra execuções, também não passaram disso mesmo. Nunca colocou em prática o plano de vingança que arquitetou contra Otelo Saraiva de Carvalho e que comunicou publicamente numa carta enviada ao jornal Público poucos dias depois da sentença. “Não vou permitir que Otelo e a sua trupe, assim como alguns magistrados, riam de mim. Aprendi no exílio que o eu ferido é um animal social com direito a dar o troco político, nem que essa página tenha de ser escrita com sangue. Não tenho pressa, sei que o meu dia chegará”, ameaçou no início de abril de 2001 e voltou a fazê-lo um mês depois, ao mesmo jornal. “Se o matar faço um belo serviço à nação”, disse à jornalista com quem se encontrou pessoalmente, num parque de estacionamento da linha do Estoril.

Vinte anos depois, ao telefone com o Observador, numa conversa que decorreu dois meses antes da morte do militar considerado o estratega do 25 de Abril, Macedo Correia mantém que Otelo foi o principal fundador e dinamizador das FP-25, projeto de que diz que se desvinculou quando percebeu que tinha sido esvaziado de qualquer propósito revolucionário: “O próprio Otelo virou costas a tudo, a única coisa em que tinha interesse era em ter dinheiro para se candidatar”.

Um antigo dirigente das FP-25, sob anonimato, desacredita ao Observador o operacional, que acusa de ter exagerado o papel que realmente desempenhou na organização — e não só. Mesmo tendo a PJ e o Ministério Público afirmado ao Observador que ele foi fundamental para a investigação. “É megalómano e mitómano, cria umas falsas realidades à volta dele”, acusa este antigo membro destacado do grupo terrorista, para depois recordar o caso amoroso que Macedo Correia chegou a manter durante alguns anos com uma das procuradoras-adjuntas responsáveis pela instrução do segundo processo das FP-25, que deixou tudo para trás para se juntar a ele no exílio no Brasil, mas acabou por regressar a casa, sozinha, no ano 2000. “Ela saiu de lá muito traumatizada, mais tarde deve ter percebido que aquilo era tudo bluff.”

O namoro, apurou o Observador, terá surgido na altura em que os arrependidos do processo foram instalados, para sua própria segurança, no edifício da Direção Central de Combate ao Banditismo, em Lisboa.

A braços com a investigação do segundo processo, o apoio que continuava a prestar ao primeiro e a ligação que tinha de assegurar entre os arrependidos, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária, Cândida Almeida decidiu pedir ajuda a uma colega para esta última tarefa. “A paixão foi mantida em segredo, só se soube quando ele foi para o estrangeiro. Ela contou-me pouco antes, disse-me que ia deixar o Ministério Público. Viveram durante uns seis ou sete anos lá no Brasil. Ela era filha única, paparicada, materialmente tiveram as suas dificuldades, mas adaptou-se”, disse ao Observador uma amiga da magistrada. No regresso a Portugal, a procuradora, então com 45 anos, voltou ao Ministério Público e foi colocada no DIAP de Lisboa. Hoje tem 66 anos e está jubilada desde outubro.

Mário Lamas, o arrependido que acabou a matar outro arrependido no Brasil

João Macedo Correia não foi o único arrependido das FP-25 a mudar-se para o Brasil. José Alexandre Figueira, o pescador da Costa da Caparica que foi detido em fevereiro de 1983 no Jardim do Carregal, no Porto, juntamente com o amigo José Manuel Barradas, e que acabou por se assumir como o segundo arrependido do processo, também escolheu o mesmo destino depois do julgamento de Monsanto.

Considerado um apoiante da organização, mais do que um seu operacional, o “Patrício”, natural de Almodôvar, não teria um conhecimento muito profundo sobre as FP-25 — poderá ou não ter sido por isso que não foi executado, como Barradas. Mas o que é certo é que, de acordo com o despacho de pronúncia do juiz, tanto um como o outro foram ameaçados de morte, através de uma carta que Baptista Dias lhe entregou em mãos na prisão: se testemunhasse, não viveria para contar a história.

Libertado a 31 de agosto de 1984 com termo de identidade e residência e direito a vigilância por parte da PJ, Figueira foi para o Brasil e abriu um snack-bar em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. No final da década de 1990, na sequência de um ataque cardíaco, acabou por morrer de causas naturais quando tinha pouco mais de 50 anos. Luís Gomes, um dos seus sócios no snack-bar, também arrependido mas do segundo processo, o dos operacionais, morreria às mãos de Mário Lamas, o quarto arrependido exilado naquele país.

Envolveram-se numa discussão — ambos estavam armados, como sempre, e a justiça brasileira acabou por determinar que os disparos do “Operário”, como era conhecido Lamas, tinham sido feitos em legítima defesa, resume ao Observador António Coutinho, o inspetor da PJ que entre 1984 e 1985 correu Portugal a investigar as atividades da organização terrorista (muitas vezes na companhia de Macedo Correia, José Manuel Barradas e Mário Lamas). O incidente, confessa, não o surpreendeu. “O Lamas era muito impulsivo. Avisei-o uma vez: ‘Um dia qualquer vais fazer uma asneira, matas para aí alguém e é uma chatice’.”

“Eles estiveram aqui na DCCB, num andar, e o tal Luís saía e arranjava umas miúdas, umas namoradas. Não sei porquê, tinha uma tendência para arranjar umas namoradas, a mulher vinha passar o fim de semana com ele e ele inventava uma desculpa, dizia que ia sair com pessoal da PJ para colaborar numa investigação. Acho que foi para lá para o Brasil e fez o mesmo. O Lamas era um indivíduo muito contrário a essa situação — tinha lá a baixinha dele, que ele respeitava muito, e, portanto, ninguém podia dizer mal dela. Numa discussão dessas, o outro disse-lhe que as fulanas com quem ele andava eram iguais à mulher dele, ele não concordou muito com isso e olha…”, explica o antigo inspetor.

O corpo franzino de Mário Lamas, que aos 77 anos vive num bairro nos arredores do Porto, não deixa adivinhar os assaltos à mão armada em que há quase 40 anos esteve envolvido — muito menos que nessa altura andava sempre de pistola e com uma granada no bolso. Quem o conhece de perto conta ao Observador que o “Operário” ficou entretanto viúvo de Dina, a mulher que conheceu ainda antes de integrar as FP-25 e que chegou a viajar com ele para o Brasil. Esteve sempre ao seu lado. O casal teve um filho, que vive ainda com o pai, e que muitas vezes lhe aponta o dedo pelo passado na organização terrorista.