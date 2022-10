De entre o vasto repositório de frases memoráveis que o futebol, ao longo de mais de um século, nos proporcionou, algumas adquiriram um carácter quase mítico como a Shakespeariana “No futebol, o que hoje é verdade amanhã é mentira”. O seu autor não foi o bardo inglês, no entanto, mas sim Pimenta Machado, ex-presidente do Vitória de Guimarães – quem sabe, talvez nem tenha sido ele a proferi-la pela primeira vez (talvez a tenha adaptado do autor de “Hamlet”), mas foi ele quem foi parar às capas dos jornais à conta de a dizer (ou citar).

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, assinaria certamente por baixo – dependendo do que se entende por hoje e por amanhã. Se o hoje for abril de 2021 e o amanhã for hoje, então sim, assinaria. Façam uma pequena pesquisa em qualquer motor de busca e descobrirão que em abril de 2021 a esmagadora maioria dos adeptos do clube londrino desejava que Arteta ingressasse nas fileiras do subsídio de desemprego. Avançando para amanhã, isto é, o hoje da frase de William Pimenta Shakespeare Machado, e o que encontramos entre os fanáticos do alvo-vermelho londrino é uma mal contida excitação. E se, vencendo o jogo de hoje face aos eternos rivais Spurs (12h30, Eleven Sports 1), o Arsenal se mantiver em primeiro? E se, desta vez, for mesmo a sério? E se, contra todas as possibilidades, o Arsenal ganhar a Premier League pela primeira vez desde 2004?

???? "When you understand deeply the history of the derby, then it makes it so special."

Mikel Arteta says you when feel attached to Arsenal it makes the north London derby special pic.twitter.com/7ahw7Wm9IP

— Football Daily (@footballdaily) October 1, 2022