As escolhas de André Ventura para as listas de candidatos a deputados estão a ser contestadas no Chega. As estruturas do partido não compreendem a promoção de elementos que até ‘ontem’ estavam noutros partidos e que nestas eleições legislativas vão liderar candidaturas ou têm já a sua eleição assegurada. Da chegada de antigos elementos de PSD e IL, ao nome de Cristina Rodrigues como número três no Porto, passando por presidentes de distritais que não agradam pelas mais diversas razão, há pequenos focos de tensão por todo o partido.

No Porto, a constatação de que Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN que chegou a ser eleita por Setúbal antes de se tornar assessora jurídica do Chega, seria candidata a deputada caiu como uma bomba. Nos corredores do partido já se assumia que Cristina Rodrigues, com a importância que tem adquirido no núcleo duro de André Ventura, pudesse integrar as listas, mas depois de Marta Trindade ter saído do terceiro lugar, havia a expectativa de que não viesse outro paraquedista — nome utilizado na política para quem concorre fora do círculo de onde é natural.

Ao Observador, fontes do Chega do Porto reconhecem que o nome de Cristina Rodrigues é “difícil de digerir“. Se há quem entenda que é uma “peça importante” para o partido e que isso levou André Ventura a colocá-la ali, também há quem não poupe nas palavras: “Se na altura da sua contratação disse que Cristina Rodrigues não vinha por questões ideológicas e que era apenas funcionária do partido, como se atreve agora a colocá-la como candidata a deputada e, ainda por cima, no Porto?”. “É uma provocação feita aos militantes do Porto”, atira outra fonte.

