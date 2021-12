Estes Prémios permitem a ciência ir mais além

No que às doenças neurodegenerativas diz respeito, “essa relação consegue ser um pouco mais intuitiva”, avança a responsável pelos prémios. “A SCML apoia cerca de 60 mil pessoas em resposta de ação social ou saúde na área da grande Lisboa, sendo que uma parte substancial desta população é idosa”, relembra. Ora, sendo este tipo de doenças prevalente na população portuguesa, sobretudo em idosos, é fácil perceber a relação entre a SCML e este campo da ciência. “É uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia, com impactos muito significativos para o próprio [doente] e para os seus familiares ou cuidadores. A SCML conhece bem, e de perto, esta realidade. Foi também nesta área que sentimos o imperativo de poder ir mais além (das respostas atuais) e aliarmo-nos à capacidade e destreza científica nacionais”, justifica Rita Paiva Chaves.

Prémio Melo e Castro

Implementado em 2013 e com um valor pecuniário de 200 mil euros, o Prémio Melo e Castro — integrado nos Prémios Santa Casa Neurociências — visa promover a descoberta de soluções para a reabilitação de pessoas que sofrem de lesões vertebromedulares, reduzindo, de forma significativa, as limitações motoras e fisiológicas associadas. Por se tratar de uma área tão específica e com pouca incidência, “não é uma área atrativa para financiadores privados, como a indústria de dispositivos ou farmacêuticas, uma vez que a sua incidência é relativamente baixa e o seu mercado potencial não justifica, por si só, esse investimento”, reconhece Rita Paiva Chaves, salientando, assim, a importância do financiamento da SCML nesta área.

Por carência económica, nem sempre é possível os investigadores verem as suas ideias progredirem. Nuno Sousa, vencedor da edição de 2018 do Prémio Melo e Castro, corrobora a responsável dos galardões da SCML: “Com este foco, especificamente neste tipo de patologias vertebromedulares, com este envelope financeiro [200 mil euros], são muito poucas as fontes a que podemos recorrer para fazer vingar estas ideias.”

Nuno e a sua equipa da Universidade do Minho propuseram-se a descobrir estratégias para melhorar a qualidade de vida de pacientes com lesões vertebromedulares, através de treino prolongado com um exoesqueleto controlado por atividade cerebral. “Nas lesões vertebromedulares, a maior parte das pessoas está muito focada no défice motor, esquecendo-se que as pessoas também têm, a acompanhar esse défice motor, um défice sensorial.