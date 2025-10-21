Eurico Brilhante Dias: "Estabilidade vincula o PS na decisão deste Orçamento. Não é um valor absoluto"

O PS justifica a abstenção no Orçamento do Estado com a proximidade de eleições, um Presidente da República que está limitado nos seus poderes e a execução do PRR. São tudo razões que já existiam antes da proposta ser conhecida. Se já lá estavam todos os pressupostos para a abstenção porque é que era tão importante conhecer a proposta?

Esses três elementos são importantes, mas podia ter adicionado um quarto, que é aquele que temos sublinhado várias vezes e que só podia ser considerado depois de olharmos para o Orçamento do Estado, que diz respeito a um conjunto de matérias que o secretário-geral definiu e considerou fundamentais a sua não inclusão, para que o PS pudesse abster-se e viabilizar dessa forma o Orçamento do Estado. Falou em particular da não inclusão das questões que dizem respeito à legislação laboral, que dizem respeito à Segurança Social e à Saúde, para além da dimensão fiscal, que eram elementos programáticos muito importantes e que o PS considerou que se estivessem incluídos, dificilmente viabilizaria.

Mas essas não eram já matérias que, por si, costumam estar fora do Orçamento do Estado? Não foi apenas um isco do Governo para depois o PS poder ter uma justificação para a abstenção?

Não sei se foi um isco do Governo, seguramente não foi, até porque a iniciativa foi do PS, do secretário-geral, no que diz respeito a essas temáticas em concreto. Nós sabemos que, em muitas circunstâncias, os orçamentos têm as consideradas normas cavaleiras, ou de natureza mais programática e a Lei do Orçamento permite legislar sobre diferentes matérias. E, portanto, no nosso entendimento, devíamos afunilar nos temas que permitem ao Estado executar despesa e recolher receita. Devo dizer que é uma boa prática, que é tomar decisões sobre as leis depois de as conhecer, e foi isso que procurámos fazer.

A “abstenção exigente” — é assim que foi denominada pelo líder do PS — não é uma justificação muito parecida com aquela da “abstenção violenta”? São precisas tantas justificações e até uma adjetivação da abstenção para viabilizar o Orçamento? É um trauma que vem desse tempo?

Não, apesar de esses momentos terem sido particularmente difíceis para o país. Não, a abstenção exigente é classificada como exigente porque aquilo que nós estamos a dizer ao Governo é que, nesta fase da vida política portuguesa, com esse quadro que nós definimos, não tem desculpa para não atingir os objetivos que definiu. Ou seja, o Governo da AD apresentou aos portugueses um cenário macroeconómico que colocava o país a crescer 3%, nós já vimos pelo cenário macroeconómico deste Orçamento que estamos muito longe dos 3% previstos. E que não vamos voltar aos períodos de crescimento que tivemos com os governos do PS, em particular o último ano, 2023, em que o crescimento da economia foi 3.1%, e o Governo não tem razões para não cumprir aquilo que prometeu aos portugueses. O Governo tem um Orçamento quase de fim de ciclo, esgotou a margem orçamental que foi herdada dos governo do PS, fê-lo de forma propagandista e eleitoralista nos últimos anos, e as fontes de receita e a forma como tem vindo a ser executada a despesa estão a esbarrar numa parede. Estamos próximo do zero ou para lá do zero em função da forma como vamos executar o Orçamento.

O antigo ministro das Finanças, Fernando Medina, fala mesmo de uma execução deste Orçamento que é “praticamente impossível” e que o “exercício orçamental é virtual” e o excedente previsto não vai passar do papel. Não é um risco o PS assinar por baixo de uma proposta que suscita tantas desconfianças?

O PS tem vindo a mostrar, e a realização destas Jornadas Parlamentares também tem esse objetivo, que nós tomaríamos decisões diferentes. Quer para a promoção do crescimento económico, quer da própria coesão social e territorial. Mas este Governo saiu de umas eleições em maio de 2025, o país não pode ter eleições legislativas todos os anos. As políticas públicas têm que ter alguma continuidade e produzir efeitos. E o Governo não pode continuar a desculpar-se com o facto de ter eleições e de não o deixarem governar — o que não é verdade, porque aliás, como bem se recordam, o PS absteve-se nos últimos orçamentos. Portanto, a nossa abstenção é exigente. É uma abstenção que viabiliza no quadro político que temos, tendo cumprido o Governo aquilo com que se comprometeu com o PS, de não inclusão daquelas temáticas no Orçamento, e nós vamos fiscalizar de forma rigorosa um Orçamento, que particularmente do lado da despesa, no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, nas despesas da Defesa, na execução do Programa de Recuperação e Resiliência, mostra fragilidades que nos permitem dizer que, no primeiro caso, pode haver uma clara suborçamentação da despesa do Serviço Nacional de Saúde. Vamos acompanhar de forma exigente e fiscalizar. Agora, o País precisa de um Orçamento. Não ter Orçamento não é uma solução e também não será pelo voto do PS que o PPD-PSD tem que entregar à extrema-direita a viabilização do Orçamento.