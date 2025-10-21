Eurico Brilhante Dias: "Estabilidade vincula o PS na decisão deste Orçamento. Não é um valor absoluto"

O líder parlamentar do PS acredita que há condições para que o processo orçamental deixe de ser “o alfa e o ómega” da política nacional sempre que se chega a outubro e está em funções um Governo minoritário. Ainda assim, vai avisando que a abstenção que o PS já anunciou para a proposta do Governo para 2026 só vale para este ano, depois se verá.
Numa entrevista ao Observador durante as Jornadas Parlamentares do PS — e antes de José Luís Carneiro ter dado as primeiras luzes sobre as propostas de alteração do PS –, Eurico Brilhante Dias falou sobre a necessidade de descrispar o processo. “À medida que Portugal estabilizou as contas públicas e a sua relação financeira com o exterior — em particular com o equilíbrio da sua balança de bens e serviços e da sua balança corrente — penso que podemos começar a olhar para um instrumento orçamental de outra forma”. Em causa está a discussão anual, quando a estabilidade política está em causa, sobre a aprovação do Orçamento.
Mas não diz se considera que essa deve ser uma preocupação do próximo Presidente da República. Sobre esse cargo, Brilhante Dias, que pertenceu no passado à direção de António José Seguro, garante que estará “empenhado” no apoio que o PS aprovou este domingo ao seu antigo líder. Desvaloriza que o nome não seja unânime no partido e até lembra que Marques Mendes também não é.
Sobre a liderança de Carneiro, o socialista desliga-a de um eventual mau resultado de Seguro nas presidenciais, mesmo depois de oficializado o apoio — foi um processo que começou ainda na anterior direção, justifica. E defende que seja Carneiro o próximo candidato do PS a primeiro-ministro. Seja quando for.
O PS justifica a abstenção no Orçamento do Estado com a proximidade de eleições, um Presidente da República que está limitado nos seus poderes e a execução do PRR. São tudo razões que já existiam antes da proposta ser conhecida. Se já lá estavam todos os pressupostos para a abstenção porque é que era tão importante conhecer a proposta?
Esses três elementos são importantes, mas podia ter adicionado um quarto, que é aquele que temos sublinhado várias vezes e que só podia ser considerado depois de olharmos para o Orçamento do Estado, que diz respeito a um conjunto de matérias que o secretário-geral definiu e considerou fundamentais a sua não inclusão, para que o PS pudesse abster-se e viabilizar dessa forma o Orçamento do Estado. Falou em particular da não inclusão das questões que dizem respeito à legislação laboral, que dizem respeito à Segurança Social e à Saúde, para além da dimensão fiscal, que eram elementos programáticos muito importantes e que o PS considerou que se estivessem incluídos, dificilmente viabilizaria.
Mas essas não eram já matérias que, por si, costumam estar fora do Orçamento do Estado? Não foi apenas um isco do Governo para depois o PS poder ter uma justificação para a abstenção?
Não sei se foi um isco do Governo, seguramente não foi, até porque a iniciativa foi do PS, do secretário-geral, no que diz respeito a essas temáticas em concreto. Nós sabemos que, em muitas circunstâncias, os orçamentos têm as consideradas normas cavaleiras, ou de natureza mais programática e a Lei do Orçamento permite legislar sobre diferentes matérias. E, portanto, no nosso entendimento, devíamos afunilar nos temas que permitem ao Estado executar despesa e recolher receita. Devo dizer que é uma boa prática, que é tomar decisões sobre as leis depois de as conhecer, e foi isso que procurámos fazer.
A “abstenção exigente” — é assim que foi denominada pelo líder do PS — não é uma justificação muito parecida com aquela da “abstenção violenta”? São precisas tantas justificações e até uma adjetivação da abstenção para viabilizar o Orçamento? É um trauma que vem desse tempo?
Não, apesar de esses momentos terem sido particularmente difíceis para o país. Não, a abstenção exigente é classificada como exigente porque aquilo que nós estamos a dizer ao Governo é que, nesta fase da vida política portuguesa, com esse quadro que nós definimos, não tem desculpa para não atingir os objetivos que definiu. Ou seja, o Governo da AD apresentou aos portugueses um cenário macroeconómico que colocava o país a crescer 3%, nós já vimos pelo cenário macroeconómico deste Orçamento que estamos muito longe dos 3% previstos. E que não vamos voltar aos períodos de crescimento que tivemos com os governos do PS, em particular o último ano, 2023, em que o crescimento da economia foi 3.1%, e o Governo não tem razões para não cumprir aquilo que prometeu aos portugueses. O Governo tem um Orçamento quase de fim de ciclo, esgotou a margem orçamental que foi herdada dos governo do PS, fê-lo de forma propagandista e eleitoralista nos últimos anos, e as fontes de receita e a forma como tem vindo a ser executada a despesa estão a esbarrar numa parede. Estamos próximo do zero ou para lá do zero em função da forma como vamos executar o Orçamento.
O antigo ministro das Finanças, Fernando Medina, fala mesmo de uma execução deste Orçamento que é “praticamente impossível” e que o “exercício orçamental é virtual” e o excedente previsto não vai passar do papel. Não é um risco o PS assinar por baixo de uma proposta que suscita tantas desconfianças?
O PS tem vindo a mostrar, e a realização destas Jornadas Parlamentares também tem esse objetivo, que nós tomaríamos decisões diferentes. Quer para a promoção do crescimento económico, quer da própria coesão social e territorial. Mas este Governo saiu de umas eleições em maio de 2025, o país não pode ter eleições legislativas todos os anos. As políticas públicas têm que ter alguma continuidade e produzir efeitos. E o Governo não pode continuar a desculpar-se com o facto de ter eleições e de não o deixarem governar — o que não é verdade, porque aliás, como bem se recordam, o PS absteve-se nos últimos orçamentos. Portanto, a nossa abstenção é exigente. É uma abstenção que viabiliza no quadro político que temos, tendo cumprido o Governo aquilo com que se comprometeu com o PS, de não inclusão daquelas temáticas no Orçamento, e nós vamos fiscalizar de forma rigorosa um Orçamento, que particularmente do lado da despesa, no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, nas despesas da Defesa, na execução do Programa de Recuperação e Resiliência, mostra fragilidades que nos permitem dizer que, no primeiro caso, pode haver uma clara suborçamentação da despesa do Serviço Nacional de Saúde. Vamos acompanhar de forma exigente e fiscalizar. Agora, o País precisa de um Orçamento. Não ter Orçamento não é uma solução e também não será pelo voto do PS que o PPD-PSD tem que entregar à extrema-direita a viabilização do Orçamento.
E quanto tempo é que essa postura vai durar? Porque a questão da estabilidade vai-se colocar sempre. Há uma vinculação a partir agora do PS à AD e aos Orçamentos da AD?
A estabilidade não é um valor absoluto. A estabilidade este ano tem dois elementos que me parecem evidentes. O quadro constitucional que temos não permite ao Presidente da República dissolver a Assembleia da República, ainda que isso não seja desejável neste momento para o país. Mas o Presidente da República não o pode fazer. Estamos num quadro eleitoral, como sabemos, para as eleições presidenciais. E 2026 é o último ano de execução do Plano de Recuperação e Resiliência.
Esses são pressupostos que terminam em 2026. Como é que será para 2027, por exemplo? Já pode o PS, por exemplo, chumbar um orçamento?
O PS disse em primeira instância que tomaria uma decisão sobre o Orçamento depois de o ver. Estamos tão longe do 2027 que é difícil antever que Orçamento teremos.
O que eu lhe estou a perguntar é se esta ideia de que o PS está a proteger a estabilidade política é uma coisa que vai vincular o Partido Socialista daqui para diante.
Não, vincula o PS na decisão deste orçamento. A estabilidade não é um valor absoluto. Na análise do orçamento de 2027 faremos uma análise global sobre o quadro político e, evidentemente, sobre a proposta de Orçamento de Estado. Neste momento, há um quadro eleitoral de maio de 2025, estamos em outubro de 2025. E por isso, passaram muito poucos meses, os portugueses querem alguma continuidade das políticas públicas e quer estabilidade, não quer andar em eleições todos os anos. E o PS não considera útil que o país não tenha a estabilidade mínima para poder executar políticas públicas. Até num quadro internacional particularmente desafiante, em particular no caso da guerra da Ucrânia e todos os elementos tarifários e não tarifários que emergem da relação entre a União Europeia e outras regiões do globo, como os Estados Unidos da América. Este quadro é um quadro responsável do PS, faremos a análise do orçamento mais para a frente. Agora, a estabilidade não é um valor absoluto, mas é uma boa e importante condição para garantir que as políticas públicas têm eficácia.
Ou seja, a postura do PS neste Orçamento não está garantida daqui para a frente?
Outros orçamentos, outra análise, outro contexto político — que tem tido, nos últimos anos, um conjunto de eventos muito disruptivos. Tivemos eleições legislativas em 2022, já tínhamos tido eleições, tínhamos tido uma pandemia altamente disruptiva, tivemos eleições legislativas em 24, eleições legislativas em 25, eleições autárquicas que acabamos de ter, eleições presidenciais, o país não pode ser um contínuo de eleições. Em 2027 teremos um novo orçamento, que terá de ser aprovado em 2026, num quadro político que esperemos que seja melhor para os portugueses. Mas a avaliação política quanto a isso será feita nesse momento, nós não antecipamos nem votações, nem posições do partido sem conhecer o Orçamento.
Era importante que o próximo Presidente da República não colocasse tanto peso na aprovação do Orçamento do Estado, como este Presidente, que está em funções colocou ligando-o sempre a eleições antecipadas. Isto podia descrispar o ambiente em volta da aprovação de um instrumento de governação, num cenário de maioria relativa?
O país viveu períodos de grande incerteza financeira nos últimos 10, 15 anos, diria que desde a adesão ao euro. Portanto, nós temos vindo a fazer política sabendo que o instrumento orçamental é decisivo para podermos ir aplicando um conjunto de medidas que são condição para a participação de Portugal no quadro da zona euro, que é um referencial muito importante desde o ponto de vista político e de política financeira. E por isso todos os Presidentes da República, mesmo antes do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente Cavaco Silva, e antes ainda, em determinadas circunstâncias, o Presidente Jorge Sampaio, sempre se percebeu que esse processo orçamental e a continuidade do processo orçamental era muito importante para irmos consolidando a participação de Portugal no quadro do euro, com as disrupções que se conhecem com o período da troika e outros. Por isso, é normal que a política portuguesa esteja um pouco viciada numa ideia de que o processo orçamental é o alfa e o ómega da política portuguesa. Não é, e à medida que Portugal estabilizou as contas públicas e a sua relação financeira com o exterior — em particular com o equilíbrio da sua balança de bens e serviços e da sua balança corrente — penso que podemos começar a olhar para um instrumento orçamental de outra forma. Isso é uma grande conquista também dos governos do PS, da governação de António Costa, com Mário Centeno, com João Leão e Fernando Medina, porque, de facto, aquilo que o PS deixou em 2023 foi um país com emprego máximo, desemprego em mínimos, um excedente orçamental e um excedente da balança de bens e serviços. Este quadro, com níveis de emprego alto, com excedentes de bens e serviços e excedente orçamental, é ao longo da história do país um fenómeno raríssimo. Por isso, nós hoje temos outras condições de fazer política e, aliás, Luís Montenegro tem exercido o poder usando essa margem de forma, na minha opinião, pouco equilibrada, o que está a gerar novas tensões orçamentais em várias dimensões. Mas este quadro que o PS deixou deve permitir olhar para o processo orçamental de outra forma, de uma forma mais saudável.
Mas era importante que viesse esse sinal do próximo Presidente da República, sobre essa forma diferente de olhar para orçamentos e desligá-los de uma dissolução da Assembleia da República, caso não seja viabilizado?
Não é apenas o Orçamento de Estado, foi a decisão que foi tomada em 2021, mas em particular também em 2022, de não olharmos para o quadro parlamentar como um quadro que permitiria que a legislatura continuasse com um governo diferente. Nós não temos esse histórico, o Presidente Mário Soares, o Presidente Jorge Sampaio, em circunstâncias diferentes, dissolveram a Assembleia da República, o Professor Cavaco Silva e, evidentemente, também o professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, e isso, muitas vezes, com vínculo ao processo orçamental. O processo orçamental português está muito condicionado, nos últimos 25 anos, pela participação de Portugal na zona euro, e pela adesão de Portugal ao euro, e de todas as incidências financeiras que isso trouxe, e as circunstâncias de grande restrição que tivemos em períodos da história, no primeiro quartel do século XXI.
Esse momento vai passando, e nós, com muita responsabilidade orçamental, com boas políticas públicas, podemos ter um quadro de gestão parlamentar, de continuidade de quadros parlamentares e de continuidade orçamental que seja menos disruptivo e sempre interpelado ou interrompido por decisões que devolvem a palavra aos portugueses.
Mas como é que isso se faz a partir do Parlamento?
Nós temos que ser capazes de construir soluções diferentes. O PS, em 2022, tinha uma maioria absoluta, era o caso mais evidente. A estabilidade política e parlamentar não estava em causa, nós poderíamos ter tido outro primeiro-ministro, com outro governo, com apoio parlamentar. E essas circunstâncias de negociação entre partidos, devem permitir que o país possa ter outras soluções, sem ser marcar eleições.
O Presidente Marcelo não esteve atento a esses novos ares do tempo, a que o quadro já tinha mudado?
Eu fui particularmente crítico, com toda a consideração que tenho pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, da má decisão que tomou em 2022. Porque aquela decisão é uma decisão que criou as melhores condições, ou ótimas condições, para a emergência de um grupo de extrema-direita ainda mais forte no Parlamento. O Presidente marcou eleições num quadro de grande instabilidade política, mas acima de tudo, criando um quadro de discussão política e discussão eleitoral, que foi um autêntico rastilho para o crescimento da extrema-direita.
Mas também o critica na dissolução que decorreu de um chumbo do Orçamento para 2022, e que deu depois a maioria absoluta ao Partido Socialista. Aí também esteve mal?
Poderia ter feito outra reflexão, mas o Presidente auto-vinculou-se a um conjunto de decisões, e essa antecipação nem sempre corre bem, até porque o quadro de 21 era muito diferente do quadro de 22. O quadro de 21 é um quadro onde teríamos que negociar outro orçamento, e teríamos que negociar outro orçamento com outros parceiros, e o PSD sempre demonstrou uma clara indisponibilidade para aprovar qualquer orçamento do PS. Aliás, entre 2015 e 2023, o PSD nunca votou favoravelmente, nem se absteve em nenhum Orçamento do PS. Nem mesmo do período da pandemia. Em 2022 o quadro era de maioria absoluta, de estabilidade política e parlamentar que o país deitou fora.
No atual Orçamento, o PS já sabe que tem pouca margem para as propostas de alteração, e está comprometido também com o equilíbrio das contas públicas. Mas já falou em pensões, quer voltar aos aumentos extraordinários, ou a ideia é o aumento estrutural de que o secretário-geral tem falado?
Quem propõe prestações extraordinárias não estruturais é o Governo, na hipótese de ter margem orçamental. Essa é a situação em que o Governo nos coloca. Eu não posso ter duas leituras, quer dizer, eu não posso querer fazer grandes alterações ao Orçamento, e ao mesmo tempo dizer que o Orçamento é de fim de ciclo e que está esgotado. E a verdade é esta, a leitura que fazemos é de que este Orçamento é um orçamento que provavelmente já tem défice orçamental, é apenas só uma pequena maquilhagem orçamental das contas e algum otimismo excessivo em algumas despesas é que permite ao Governo apresentar um saldo de 0,1% nesta fase. Tanto pode ser 0,1 positivo como negativo, porque estamos a falar de previsões com um cenário macroeconómico que ainda assim é mais otimista que o cenário macroeconómico que é apresentado pelas instâncias independentes, que olham para a economia portuguesa, desde o Conselho de Finanças Públicas a entidades externas como a Comissão Europeia. E por isso este Governo apresenta um orçamento de fim de linha, de fim de ciclo.
Mas qual é que vai ser a intervenção do PS? Minimalista é isso que está a dizer?
Não é minimalista, o que nós apresentaremos são propostas que vão promover o equilíbrio das contas públicas e que mostrarão a diferença entre uma opção política feita por este Governo, de reduzir impostos para todas as empresas, mesmo para aquelas que vivem de rendas e do mercado interno, ou a opção do PS que seria uma diminuição seletiva do IRC para as que criam emprego, inovam e exportam. Ou a opção do Governo, que tem sido patente nas propostas que apresentou de precarização do mercado laboral, e a opção do PS que nunca seria de precarização do mercado laboral, em particular dos mais jovens e das mulheres, que têm sido alvo das más políticas e das más opções deste Governo.
Mas em matéria de pensões, como é que há margem para este aumento estrutural de que o PS tem falado? Há capacidade para isso e onde é que ia tirar para fazer esse aumento? É neste orçamento que vão fazer essa proposta de alteração?
O PS vai olhar sempre para o sistema de pensões com muito cuidado. O sistema de pensões tem que ser equilibrado e nós temos um sistema contributivo que é, no essencial, aquilo que garante o equilíbrio das contas públicas neste momento. Este Governo aprofundou muitíssimo o défice da Administração Central. As regiões e os municípios apresentam um ligeiro superávit e aquilo que garante o equilíbrio das nossas contas públicas e aquilo que permite pagar as contas da Administração Central é um enorme superávit da segurança social que é possível porque nós temos valores máximos de emprego. O PS deixou o país com mais de 5 milhões de empregos quando chegou em 2015 com 4 milhões. Este milhão adicional de empregos é um milhão adicional de contribuições de empregos a contribuir para a segurança social. E, portanto, nós temos uma situação que está muito centrada no ciclo do mercado de emprego. Um dia com o ciclo do mercado de emprego pior, enfrentando Portugal uma crise, teremos uma imediata deterioração do saldo orçamental. E, por isso, nós não deixaremos de ser muito responsáveis naquilo que vamos fazer.
E isso quer dizer o quê relativamente ao aumento estrutural das pensões? É para este orçamento essa proposta de alteração ou não?
Não posso adiantar hoje a proposta, nós estamos a olhar para os valores que temos, estamos a olhar para o espaço orçamental possível dentro do quadro, que é um quadro de fim de ciclo, de fim de linha, como disse, mas parece-nos que chegarmos ao fim do ano, 2026 com uma perda de poder de compra das pensões mais baixas, é um quadro de fortíssima injustiça.
E o Governo está a empurrar as pensões mais baixas para uma perda de poder de compra.
Estava a dizer que os aumentos extraordinários têm sido uma ação deste Governo, mas também foram uma opção de muitos governos do PS, nomeadamente para essas pensões mais baixas, por isso é que eu lhe perguntava se há possibilidade de haver um aumento extraordinário para essas pensões mais baixas, como foi feito por vários governos socialistas?
São duas coisas distintas. Uma coisa são aumentos extraordinários estruturais, e os governos do PS, várias vezes, aumentaram as pensões mais baixas de forma extraordinária. Aliás, muito no quadro da negociação, no quadro da então chamada geringonça, em que, em particular, o PCP fazia sempre a reivindicação que as pensões mais baixas pudessem ter aumentos estruturais. Mas esses aumentos são estruturais, são extraordinários, mas estruturais. Ou seja, no ano seguinte, são a base da formação da nova pensão. Outra coisa são prestações extraordinárias não incluídas na pensão para o ano seguinte. E aquilo que este Governo tem vindo a propor, coisa que não aconteceu ano passado, é dar uma prestação extraordinária não incluída de forma estrutural na pensão. E diz hoje, em Outubro de 2025, que se tiver dinheiro, em Outubro de 2026, então dá uma prestação adicional aos pensionistas. Ora, aquilo que nós dizemos é que essa forma de construir a relação com os pensionistas, dizendo-lhes, se tivermos dinheiro, nós vamos dar uma prestação adicional, não faz um aumento estrutural das pensões.
O PS o que propõe é aumento estrutural, mas também se houver dinheiro no próximo ano…
Aquilo que nós dizemos é que as pensões mais baixas não devem perder poder de compra. E que não devem ficar dependentes de soluções extraordinárias, one-off, no sentido de serem únicas. E, portanto, que devemos ter, de forma progressiva, um aumento das pensões mais baixas, que permita… nós estamos a falar de pensões inferiores a 520 euros. Estamos a falar de gente que vive muito mal, nós temos que ter essa consciência. Mas a sustentabilidade do sistema contributivo e do sistema de pensões é um valor muito importante, até para a confiança que os portugueses têm no sistema de segurança social. Estamos a trabalhar nas nossas propostas e 7 de novembro veremos qual a formulação possível. Mas o PS não sairá de um ponto central: o equilíbrio das contas, as contas certas.
No domingo o PS aprovou o apoio oficial à candidatura de António José Seguro. O Presidente do partido disse que esse apoio “esgota a participação” do PS. À TSF, o líder parlamentar, disse que vai “participar ativamente” na candidatura. Afinal, o PS deve fazer mais do que aquilo que foi determinado pelo Presidente do partido?
Não, o presidente do partido disse “esgota” no sentido em que o apoio institucional foi determinado na Comissão Nacional. O PS não é candidato às eleições presidenciais, o que não significa que os diferentes militantes e muitos, muitos milhares, não acompanhem o António José Seguro nessa candidatura e não procurem fazer dele o próximo Presidente da República. É o meu caso e é o caso de muitos outros militantes do PS. Estas eleições presidenciais são muito importantes e o PS desvalorizou-as em muitas circunstâncias — talvez por ter um foco excessivo nos elementos executivos e por ser governo — muitas vezes nos últimos anos. A última vez que nós apoiámos um candidato sem uma clara fratura na nossa família política terá sido provavelmente o apoio que em 96 do partido a Jorge Sampaio. Nos últimos 30 anos, o partido teve momentos de grande divisão. O PS dá apoio ao militante do PS, ao ex-secretário-geral que se disponibilizou para ser candidato a Presidente da República. Claro que outras soluções eram possíveis, outros candidatos e putativos candidatos foram sendo esgrimidos até em praça pública, mas a verdade é que o quadro de decisão do PS era este, e nesse quadro a solução foi praticamente unânime.
Não devia ter acontecido mais cedo? Não acaba por parecer um bocadinho um apoio envergonhado ao aparecer no fim de linha?
Não, é um apoio num momento certo. Quando dizem que é envergonhado, eu acho que procuram minimizar a forma como o PS apoia o António José Seguro.
É convicto, este apoio, quando já aparece assim mesmo ao cair do pano?
As eleições foram em Janeiro, e nós estamos em Outubro, e tivemos eleições legislativas em Maio, e autárquicas em Outubro, ainda este mês. Mas qual é o quadro da decisão?
O quadro é o de muitas tentativas dentro do próprio PS para arranjar candidaturas alternativas. É por isso que lhe faço esta pergunta.
Sim, mas é perfeitamente legítimo. E se havia essa tensão em torno de candidaturas alternativas, o quadro da decisão é quando está formado o quadro de putativos-candidatos. O apoio do PS não é envergonhado. Tanto não é envergonhado que a resolução apresentada pelo presidente e pelo secretário-geral foi aprovada com duas abstenções. Tínhamos noção de que se há vergonha, é uma vergonha que se expressa de uma forma muito efusiva no apoio. Agora, eu olho para trás e vejo que ao longo deste período o António José Seguro teve apoio de presidentes de Federação, de diferentes personalidades da área socialista, ex-ministros, ex-secretários de Estado, ex-dirigentes do partido, e que essa tensão é perfeitamente normal. Nem Mário Soares foi unânime quando foi candidato presidencial. O Francisco Salgado Zenha, o primeiro líder parlamentar do PS, foi candidato e ainda dentro da nossa área política, a engenheira Maria de Lurdes Pintassilgo também foi candidata. Portanto, o PS determinou um tempo político de decisão. Depois das legislativas e depois das autárquicas, uma decisão sobre as presidenciais. Uma semana depois tomámos a decisão, era difícil ser mais rápido.
E quando a decisão finalmente chegou, Seguro também não pareceu muito entusiasmado. Em entrevista à SIC falou neste como mais um apoio, e que a sua candidatura é suprapartidária. Ao aparecerem, como está a tencionar fazer, socialista na campanha de Seguro, isso pode criar um embaraço ao candidato.? Não é isso que ele está a dizer?
Não, ele disse que se sentia honrado. Ouvi bem a expressão usada. Sentia-se honrado. E claro que está honrado porque ele é um de nós, ele é um militante do PS. Agora, nós queremos um Presidente para todos os portugueses e António José Seguro tem uma candidatura, de facto, suprapartidária. Terá apoios de diferentes personalidades, de diferentes espectros políticos, como é público já, aliás, e por isso o PS deu um apoio institucional ao candidato. O candidato é o António José Seguro, que fará a sua campanha. Espero que recolha apoios da direita e esquerda democráticas. O gostaríamos é que ele fosse, como Mário Soares foi e Jorge Sampaio foi, um presidente de todos os portugueses.
E é difícil haver nomes como Augusto Santos Silva ou Mariana Vieira da Silva que já tinham dito antes não verem condições em António José Seguro para ele ser um candidato apoiado pelo PS e agora dizerem, perante o apoio oficializado por parte do partido, que reafirmam aquilo que já tinham dito?
Faz parte da nossa dinâmica democrática. E isso nós nem escondemos, isso faz parte da nossa riqueza. Portanto, todos sabemos que António José Seguro tem pessoas no PS que gostam mais, outras que gostam menos. Candidaturas unânimes, nem no PSD com Luís Marques Mendes, e tendo em conta o número de sociais-democratas que encontramos na campanha de Almirante Gouveia e Melo… Se nem depois de tantos anos de promoção individual, em comentariado à noite na SIC, Luís Marques Mendes conseguiu ser unânime no PSD, quanto mais o António José Seguro no PS. Foi provavelmente bastante mais unânime o apoio do PS a António José Seguro, neste momento, que o apoio que tem Luís Marques Mendes do PSD.
E está à espera de ver, ao lado, por exemplo, da candidatura de Gouveia e Melo, também militantes do Partido Socialista, isso era aceitável do seu ponto de vista?
Isso também vai acontecer seguramente. Aliás, acontece. Eu conheço pelo menos dois militantes do Partido Socialista [que apoiam Gouveia e Melo], que talvez a sua notoriedade pública não seja tão significativa como alguns ex-autarcas do PSD que apoiam Luís Marques Mendes. Mas temos casos, como antigos deputados, que apoiam o almirante Gouveia e Melo. São eleições presidenciais, cada um apoia o candidato que entende, o partido apoia António José Seguro.
Seguro tem aparecido em quarto nas sondagens, se sair derrotado nas eleições presidenciais de janeiro isso vai macular o PS e a direção do José Luís Carneiro?
Não, o nosso objetivo é apoiá-lo e que ele passe à segunda volta e que depois da segunda volta seja vencedor. Estar agora em quarto, dizemos todos no PS, por experiência própria, que o Mário Soares começou com 8%. António José Seguro tem mais de 8% nas sondagens, portanto vamos num bom caminho.
Se for mau o resultado no final da corrida, isso depois do PS ter oficializado um apoio, vai acabar por afetar a direção do José Luís Carneiro?
A direção do partido tomou a decisão, num quadro institucional que nem foi definido por esta direção mas ainda durante a vigência do secretário-geral Pedro Nuno Santos. Um quadro de decisão com o qual eu concordo e concordei desde sempre, mesmo quando ele fez a afirmação que o PS desta vez tinha que apoiar um candidato e não podia ficar fora desta contenda. Os resultados serão os portugueses a determinar e o PS já teve um bom resultado nas eleições autárquicas, que mostra como o partido está coeso e com vitalidade e agarrado à terra, literalmente agarrado à terra, nos 308 municípios.
Na leitura desses resultados autárquicos houve nomes de relevo do PS que discordaram da visão da direção do PS, Duarte Cordeiro ou Pedro Nuno Santos. José Luís Carneiro terá sempre estas sombras sobre si?
São sempre nuances e o PS é livre. Não vi ninguém dizer que o PS tinha tido uma hecatombe, nem vi ninguém que não valorizasse o facto de, três meses depois de uma derrota particularmente dura, que o PS, três meses depois, voltou a ter o número de votos muito próximo ao número de votos que tinha tido em 2021.
Mas Duarte Cordeiro disse que não era um bom resultado, ao contrário do que disse o líder do partido. Concorda?
O Partido Socialista não ganhou as eleições, nós nunca dissemos que o PS ganha as eleições, mas o partido teve 1,8 milhões de votos, teve 128 câmaras, ganhou muitas capitais de distrito, ao PSD em particular, ganhou quatro capitais de distrito ao PSD. E continua a ser o partido que mais câmaras tem na área metropolitana de Lisboa, tem o mesmo número de câmaras na área metropolitana do Porto, é o partido maioritário no Algarve, no Alentejo. É o partido mais votado nas duas áreas metropolitanas e com mais mandatos nas duas áreas metropolitanas.
Os resultados não são uma vitória do PS, isso não subscrevo, mas são estes resultados que não comparam com 2021. Comparam com 2021 no número de votos, mas comparam, acima de tudo, com os maus resultados, isso é absolutamente unânime, que tivemos nas eleições de maio de 2025 e o partido aquilo que mostrou foi uma enorme capacidade de estar agarrado à terra, com os seus autarcas, com o enorme esforço de todos, também do Duarte Cordeiro, por exemplo, que participou — e bem — na campanha e apoiou muitos dos nossos candidatos
José Luís Carneiro deve ser o líder socialista que vai às próximas legislativas, sejam elas quando forem? Quatro anos não é um período muito longo para aguentar um líder da oposição?
O Partido Socialista deve preparar-se para eleições. Como grande partido, deve estar sempre preparado para eleições, em qualquer circunstância, mas é evidente que aquilo que nós queremos é que, saído deste processo e ciclo eleitoral, o PS tenha as condições de, renovando equipas e renovando programas, de apresentar-se aos portugueses como alternativa a um mau Governo de direita. Paulatinamente nós já vamos percebendo que na saúde, na segurança social, na administração interna, em muitas dimensões, este Governo governa setorialmente e como neste momento esgotou a sua capacidade de despejar dinheiro sobre a administração pública, esse momento acabou. Aliás, o PS tem um resultado como este, quando o Governo deu uma prestação extraordinária aos pensionistas em setembro e fez uma diminuição de impostos que remeteu a janeiro de 2025, em que teve reduções de IRS muito substantivas em agosto e setembro, colocando dinheiro nos bolsos portugueses, utilizando-o de forma eleitoralista. E apesar de tudo, o Partido foi capaz de resistir, de ter boas autarquias e de ter boas vitórias também.
E deve ser com o José Luís Carneiro que vai às próximas legislativas?
O secretário-geral do PS é sempre um putativo primeiro-ministro e José Luís Carneiro não é diferente.
Não lhe estou a perguntar isso, estou a perguntar se é ele que deve ir às próximas legislativas.
Claro, ele é o secretário-geral do PS, deve ser o nosso candidato a primeiro-ministro.
A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]