Leia aqui as reações ao minuto no nosso liveblog

Em contraste tanto com o antecessor como com o sucessor, o Papa emérito Bento XVI, que morreu este sábado, 31 de dezembro, aos 95 anos de idade, fica na história dos líderes da Igreja Católica como um dos mais diretamente envolvidos na academia e na evolução do pensamento teológico. Durante o pontificado de oito anos, e sobretudo durante as décadas antes da eleição pontifícia, o alemão Joseph Ratzinger foi, na sua essência, um professor — e um dos maiores teólogos católicos do século XX.

Ordenado padre em 1951 (no mesmo dia que o irmão Georg, que seguiu o caminho da música sacra), Joseph Ratzinger dedicou-se desde o início da sua vida religiosa ao ensino e à investigação no campo da teologia. Primeiro na escola de Frisinga onde tinha sido aluno, depois no ensino superior nas cidades alemãs de Frisinga, Bona, Münster e Tubinga. Em 1969, mudou-se para a Universidade de Ratisbona, onde ensinou Dogmática, e a partir daí a sua atividade científica intensificou-se, levando-o a ocupar cargos na Comissão Teológica Internacional — a que viria a presidir anos depois, já como membro da Cúria Romana.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.