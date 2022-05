Explicador. Oito respostas para compreender o problema das armas nos EUA

A tendência atual é de facto diferente do padrão anterior. Se antes quem se precipitava a comprar armas após um ataque eram sobretudo consumidores que já possuíam armas, em 2021 quase metade (40%) das armas vendidas foram adquiridas por pessoas que nunca tinham comprado uma arma.

No passado, os EUA já tiveram em vigor uma lei nacional que proibia a venda de armas semi-automáticas e outro tipo de armamento de maior capacidade. Porém, a lei expirou em 2004 e não foi renovada pelo Congresso. Atualmente, as leis federais apenas exigem a um potencial comprador que passe num chamado background check, em que as autoridades confirmam se foi ou não condenado por crimes como homicídio ou violência doméstica e se tem um historial de doença mental. Para além disso, há ainda os chamados “buracos” na lei: em muitos estados é possível comprar uma arma sem ser sujeito a verificações prévias se esta for comprada numa feira de armas, online ou diretamente a outro indivíduo.

Alguns estados têm leis muito mais restritivas. É o caso do Massachusetts, onde os compradores são obrigados a preencher uma série de requisitos, cumprir uma formação e registar oficialmente a sua arma. A maioria dos estados, porém, não exige a maioria destes passos.

A maioria da opinião pública americana quer mais ou menos restrições às armas?

Os estudos de opinião mostram que a maioria quer mais restrições. Medidas como o reforço dos background checks atualmente em vigor são apoiados por mais de 80% da população, por exemplo. Contudo, quando chamados a votar em medidas para reforçar estas verificações prévias em diferentes estados, a medida não reuniu o mesmo consenso: no Nevada foi aprovada por menos de um ponto percentual de diferença e no Maine foi chumbada.

Para além disso, todas as outras medidas discutidas tendem a não reunir consenso, com os eleitores a dividirem-se por linhas partidárias claras. Dados do Pew Research Center mostram que ideias como a criação de uma base de dados nacional sobre armas e a proibição de venda de determinados modelos contam com o apoio de 80% dos eleitores do Partido Democrata, mas são rejeitadas pela maioria dos republicanos. Por outro lado, 66% dos eleitores do Partido Republicano defendem que seja permitido aos professores usarem armas nas escolas como medida de defesa, mas apenas 24% dos democratas apoiam essa proposta.

Como se explica o impasse político sobre esta matéria?

Explica-se sobretudo pelo facto de democratas e republicanos não concordarem no tipo de medidas que devem ser aplicadas para lidar com este problema.

Em março, a Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) aprovou duas propostas de lei neste tema: o “Charleston loophole”, que aumenta o período de avaliação das verificações prévias para 20 dias, e o “loophole das feiras”, que passa a exigir background checks quando a arma é comprada numa feira. O problema é que as propostas de lei foram aprovadas na câmara baixa, onde a maioria é democrata, mas provavelmente chumbarão no Senado, onde não há neste momento maioria de nenhum dos partidos. Soma-se a isso o facto de alguns democratas se oporem às propostas e seria necessário que dez senadores republicanos votassem a favor para esta poder ser aprovada, o que é altamente improvável. Por essa razão, a medida não avançou ainda para a câmara alta do Congresso.

Agora, perante o massacre de Urvdale, vários democratas no Congresso voltaram a fazer apelos para que estas e outras medidas semelhantes sejam postas em prática. Do lado republicano, porém, muitos deixaram claro que não concordam com as propostas: foi o caso do senador Ted Cruz, que acusou os democratas de estarem a “tentar restringir direitos constitucionais de cidadãos cumpridores da lei” — uma referência à 2ª Emenda. Cruz voltou a sugerir que fossem antes aplicadas medidas como o armamento de professores para lidar com estes tiroteios.

As leis não são aprovadas devido ao “lóbi” pró-armas nos Estados Unidos?

Como se explica que muitos republicanos continuem a opor-se a medidas como o reforço das verificações prévias, apesar de as sondagens revelarem que a maioria dos americanos são a favor dessas medidas? Há várias explicações possíveis. Uma é que, de acordo com o Pew Research Center, os ativistas pró-armas têm tendência a ser politicamente mais ativos neste tema do que aqueles que são contra, mobilizando-se em grupos de cidadãos, escrevendo cartas a congressistas ou doando dinheiro a políticos que são contra as restrições.