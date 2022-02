Fernando Venâncio, linguista: "Ver um brasileirismo como uma invasão é coisa de gente insegura"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É tema antigo e fascina Fernando Venâncio: a influência do português do Brasil no português de Portugal. O linguista não é contra nem a favor, procura uma análise alternativa. No novo livro que acaba de publicar, O Português à Descoberta do Brasileiro, defende que “os brasileiros produziram modos de dizer que nunca nos passariam pela cabeça e que são, não raro, um sumo de inventiva”.

Não há que recear tal influência. Acrescenta: o “papel perturbador da boa ordem lusitana” que muitos atribuem à variante brasileira e, do outro lado do Atlântico, a ideia de que a norma portuguesa é que é prestigiante são “visões radicalmente irreais”.

Depois de Assim Nasceu Uma Língua — livro de 2019 sobre as origens do português, que lhe valeu o Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho —, Fernando Venâncio declara agora a “soberania de todos os falantes da língua portuguesa”. Porém, não cede neste ponto: “Para cúmulo da infelicidade, veio o Acordo Ortográfico de 1990, de muitos discutíveis méritos, intrometer-se neste cenário.”

A obra inclui textos novos e uma seleção de artigos que o autor fez publicar na imprensa entre 1984 e 2000. A sessão de lançamento está marcada para 14 de março, às 18h30, no espaço cultural do El Corte Inglés, em Lisboa. Contará com a apresentação do ex-ministro da Cultura Luís Filipe de Castro Mendes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Linguista, professor, tradutor, historiador da língua e do léxico — e também autodidata de astrofísica nas horas vagas —, Fernando Venâncio nasceu há 77 anos em Mértola, distrito de Beja. Fez a escola primária em Lisboa e os estudos secundários no Seminário da Falperra em Braga. Estudou filosofia em Ourém e teologia em Lisboa . Em 1970 radicou-se em Amesterdão, aí se formando em Linguística Geral.

Foi professor universitário em Nimega, Utreque e Amesterdão e doutorou-se em 1995 com a tese Estilo e Preconceito: A Língua Literária em Portugal na Época de Castilho. Hoje retirado, regressou à vila raiana que o viu nascer.

Em entrevista ao Observador a propósito de O Português à Descoberta do Brasileiro, defende que em poucas gerações a língua utilizada pelo brasileiros deixará de ser uma variante do português e ganhará autonomia. Logo, estará comprometida a unidade da língua, que é um dos argumentos de quem apoia o Acordo Ortográfico de 1990 (AO90).

O linguista critica ainda os “mal-entendidos” da parte de brasileiros cultos, que atribuem maior dignidade ao falar dos portugueses. Galvaniza-se quando o tema é o AO90, apontando responsabilidades ao ainda ministro dos Negócios Estrangeiros. Chega a considerar autoritária a posição de Augusto Santos Silva.

Por causa das décadas em que esteve fora, admite que por vezes se esforça para encontrar a palavra exata que pretende. “Acontece-me apenas quando falo, não quando escrevo”, sublinha. Espera em breve escrever a “história apaixonante e nunca contada” da influência da língua francesa no português. Até já está a “fazer o levantamento” dos galicismos. “Não será o próximo livro, mas vai ser o seguinte”, anota.

▲ "O Português à Descoberta do Brasileiro", de Fernando Venâncio (Ed. Guerra & Paz, 2022, 135 pp.)

Porque é que o tema dos brasileirismos o fascina tanto?

Tudo quanto esteja no âmbito dos contactos entre línguas sempre me fascinou. Entre línguas e variedades. Começou muito cedo. Nasci onde agora vivo, em Mértola, mas aos dois anos fui para Lisboa. Aí tive o primeiro embate linguístico, tive oportunidade de comparar diferentes modos de expressão dentro do mesmo país. A sonoridade e a expressão alentejana continuaram a seguir-me, mas em Lisboa não se falava assim, falava-se de maneira completamente diferente, o que me fascinou completamente. O linguista em mim começou aos dois anos. Curiosamente, o alentejano que aprendi e com que tive contacto já não existe.

Já não?

Hoje em Mértola tudo o que são pessoas com menos de 40 ou 50 anos falam praticamente como se fala em Lisboa.

Na sintaxe e no sotaque?

E no vocabulário, o léxico. Sobretudo o léxico. A sonoridade alentejana ainda se conserva, mas mesmo essa está muito diluída. Há uma grande uniformização. E muito antes de eu nascer o falar seria por certo bastante diferente daquele que apanhei nos anos 40 e 50.

No Alentejo não se diz “não me consigo levantar”, diz-se “não me dou levantado”, o que em Lisboa não se ouve.

“Não me dou levantado” ou “não dei os livros lidos”. Na realidade, a expressão genuína conservaria o singular masculino: “Não dei os livros lido”. Com o tempo, passou-se a dizer “não dei os livros lidos” ou “não dei as revistas lidas”, no plural. O que continua a ser muito comum no Alentejo é o gerúndio. Em todo o sul, aliás. “Fazendo”, “ouvindo”, etc.

O gerúndio é também muito comum no português do Brasil e podemos aproveitar esta ligação para começarmos a falar do seu novo livro. Escreve que “devagar, devagarinho, uma sintaxe brasileira vai-se-nos tornando natural” em Portugal. Mas diz também que “é provável” que esteja superada a “época áurea” da influência dos brasileirismos sobre o português de Portugal. É uma opinião ambígua, ou não?

Há uma ambiguidade, sem dúvida. Percorrendo os artigos que escrevi de 1984 a 2000, e que estão incluídos no livro, noto que passei por várias fases e atitudes em relação aos brasileirismos.