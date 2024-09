Bónus do Governo a reformados alimenta “atitude de pedinchice das pessoas em relação ao Estado”, avisa economista Ricardo Reis

E tinha uma terceira resposta…

Terceira resposta. Tendo em conta que estamos a ter choques que puxam a inflação para cima e estando nós a começar de um ponto de partida onde estamos nos 2%, surge a questão de saber até que ponto é que a inflação está muito ancorada nos 2%. Ou seja, uma situação em que basta o banco central subir um pouquinho as taxas de juro aqui ou ali, e consegue manter a inflação nos 2% – como, aliás, foi verdade, entre 2000 e 2020. Aí, é uma pergunta muito mais difícil, que tem a ver com a forma como, nos últimos anos, ficaram cicatrizes na âncora da inflação, no que toca às expectativas dos agentes económicos. Ou seja, até que ponto é que, havendo um pequeno choque que puxe a inflação para cima nos próximos meses, vamos ver se as pessoas acreditam que o BCE vai subir as taxas de juro, vai trazer a inflação de volta aos 2% e, portanto, se assim for não haverá qualquer persistência nesses choques. Isso é o que falta descobrir. Antes de 2020 tínhamos um BCE muito credível, o que se implicava que sempre que a inflação subia, caía outra vez para os 2% muito rapidamente. A inflação estava bem ancorada. Mas por causa dos problemas dos últimos anos, vamos agora descobrir – nos próximos anos – até que ponto é que voltamos ao pré-2020 ou, em alternativa, se esses erros vão ter consequências que vão ser pagas durante mais algum tempo.

Mas falando do pré-2020, sabendo nós que temos hoje economias em desaceleração, como a Alemanha, qual é o risco de um dia termos o problema oposto, ou seja, uma inflação demasiado baixa, como aliás, tínhamos nos anos antes da pandemia?

O problema da inflação demasiado baixa no pré-pandemia, na minha opinião, sempre foi muito exagerado. Nós tivemos uma inflação que rondou os 1,5%. A própria medição da inflação vem com um erro de mais ou menos 0,5 pontos percentuais a um ponto percentual. Teres uma inflação em 1,5% ou em 2,5% não é, para mim, um grande problema, não foi um grande problema. Aliás, basta ver como a inflação subiu aos 10% nos últimos anos, isso sim foi um problema. Antes de 2020, a inflação nunca desceu abaixo de 1% de forma consistente. As previsões que existem sobre a dinâmica da inflação, todos os modelos estatísticos que temos, nenhum deles tem uma previsão de que a inflação vá descer abaixo de 1,5% nos próximos 12 meses. Logo, esse medo de que, às tantas, a taxa de juro está restritiva demais não é apoiado, neste momento, por nenhum modelo estatístico que eu conheço. Sobre a questão da desaceleração da economia: tem razão quando diz que a economia alemã está a crescer pouco e de uma forma desanimadora. Mas isso deve-se a problemas estruturais da economia alemã, que têm a ver com o enorme choque que foi para eles o aumento do custo de energia que vinha da Ucrânia/Rússia, assim como as mudanças na economia chinesa – sobretudo no setor automóvel, de passar a importar carros para exportá-los. Isso são problemas estruturais, são problemas em relação aos quais a política monetária nada ou muito pouco pode fazer. Cortar taxa de juros para lidar com esses problemas seria repetir o erro dos anos 70 e acabar apenas com pouco crescimento e também alta inflação.

“Tanto Kamala como Trump podem tomar medidas que aumentam inflação”

Falou das eleições nos EUA, em novembro, como um dos fatores que serão decisivos não só para a trajetória da inflação na zona euro mas, também, da economia como um todo. Do que conhece de cada um dos candidatos, o que é a vitória de um ou de outro irá trazer para a zona euro?

Em relação ao que nos afeta a nós, aqui na Europa, podemos olhar para Kamala Harris e Donald Trump como diferindo numa das suas propostas e convergindo noutra. Começando pela diferença, Donald Trump vai, em princípio, aumentar as taxas alfandegárias sobre as importações americanas muito mais do que Kamala. O que isso implica é que isso vai causar inflação dentro dos EUA, inflação causada pelo aumento do preço dos bens que eles importam, e isso vai levar a que a Reserva Federal tenha de subir as taxas de juro e tenha dificuldade em lidar com esse efeito. Até que ponto é que isso leva a um efeito de contágio que puxa a inflação para cima na Europa… não é de todo claro. Em princípio, o efeito até podia ser na direção oposta, ou seja, levaria a uma baixa da inflação na Europa. Portanto, as taxas alfandegárias de Trump não significam necessariamente inflação na Europa – embora sejam, com certeza, negativas para o crescimento económico no mundo inteiro, incluindo na Europa. Do outro lado, Kamala tem várias propostas para subir impostos, diferentes impostos, de uma forma que desacelera a economia, mas também, tendo em conta o pacote de impostos que ela quer subir, aumenta os custos de produção e causa inflação desse lado. Esses custos de produção maiores, em princípio, são aquele fator que provoca mais spillover, ou seja, que afeta mais a Europa. No entanto, também não é nada com que o BCE não possa lidar, de uma forma relativamente convencional.

E onde é que os dois convergem?

Convergem numa questão – embora falem sobre ela de forma diferente – que tem a ver com a imigração. Quer um quer outro querem apertar – e muito – com a imigração para os EUA, que neste momento têm um mercado de trabalho muito “quente”, com taxa de desemprego muito baixa. Isso leva a que, havendo um apertar da imigração, em princípio, ele virá com um aumento dos salários. E esse aumento dos salários, nas circunstâncias em que ocorreria de uma forma rápida, levaria a um aquecimento da economia e iria transmitir-se a um aumento da inflação, num processo estagflacionário que, assim, tal como nos anos 60, poderia, de facto, transmitir-se para a Europa de uma forma difícil de lidar e causando dificuldades para o BCE. Trump, como sempre, vai dizendo umas cosias um bocado tresloucadas, que iria deportar uma série de pessoas no espaço de umas semanas, o que nem sequer é possível. Kamala é muito mais regrada, não dizendo exatamente como iria controlar a imigração. Mas continua a dizer que quer fazê-lo… Os detalhes contam, aqui, mas em ambos os casos, quer um quer outro, poderão provocar um impacto negativo na economia americana, assim como na economia europeia.

Caso esse cenário se confirme, acha que o BCE, depois do que aconteceu nos últimos dois anos, conseguirá, sem hesitações, voltar a subir as taxas de juro? Seria possível comunicar isso de forma bem sucedida?

O trabalho de um banco central é subir e descer taxas de juros para controlar a inflação. É esse o seu mandato. Se tiver de subir, não é difícil fazê-lo técnica nem politicamente, porque o banco central tem independência precisamente para isso. Quando falamos da independência de um banco central, mais do que quem foi nomeado, quem não foi – tantas coisas que, depois, ocupam as páginas dos jornais –, é a independência para poder subir as taxas de juro e descê-las sempre que tal for necessário para controlar a inflação. Logo, se os choques, se a evolução da economia for tal que exija que se aumentem as taxas de juro, assim seja. Se exigir que se corte muito rapidamente a taxa de juro, assim seja, mas não há barreira nenhuma para o BCE não o fazer. E se Christine Lagarde, Mário Centeno e demais colegas acharem que têm alguma restrição nesse sentido, então têm, enfim, de deixar de fazer o seu trabalho. Havia uma visão errada, na minha opinião, de que como nunca tínhamos subido rapidamente as taxas de juro seria perigoso fazer isso. Mas repare, nos últimos 12 meses tivemos a subida da taxa de juro mais rápida de sempre da história do BCE, e não aconteceu drama nenhum. O que aconteceu foi que, antes pelo contrário, foi assim que conseguimos controlar a inflação quando ela estava descontrolada.