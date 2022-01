Romances, biografias, ensaios e memórias: os livros que vamos querer ler em 2022

As Canções de Bilitis, Pierre Louÿs (VS.)

Março

Pierre Louÿs foi um importante poeta francês, conhecido pelos poemas de temática lésbica e inspiração clássica. Amigo de André Gide e Oscar Wilde, foi a ele que este último dedicou a edição original da peça Salomé, publicada em francês em 1891. A sua obra mais influente, As Canções de Bilitis, reúne poemas escritos por uma poeta grega fictícia, contemporânea e rival de Safo, que teriam sido traduzidos por Louÿs para francês. Publicadas em 1894, as três primeiras canções foram musicadas três anos depois pelo compositor Claude Debussy, amigo do poeta. Esta nova edição em português conta com tradução de Júlio Henriques e um “posfácio erudito” de Joëlle Ghazarian.

The Island of Missing Trees, Elif Shafak (Presença)

Março

O mais recente romance da premiada autora turca Elif Shafak, The Island of Missing Trees (ainda sem título em português), é uma história de amor e luto, de deslocamento e pertença, que tem como pano de fundo a história de divisão no Chipre, onde uma fronteira divide o lado turco do grego.

Tuga, Uma Trilogia, Manuel da Silva Ramos e Alface (VS.)

Abril

Tuga, Uma Trilogia reúne os três livros publicados por Manuel da Silva Ramos e Alface entre o final dos anos 70 e o final dos anos 90: Os Lusíadas (1977), As Noites Brancas do Papa Negro (1982) e Beijinhos (1997). São cerca de mil páginas de “uma monumental saga humorística, erótica e translexical, que traça as bagatelas da portugualidade e o fim do império há muito adivinhado pelos pescadores bacalhoeiros, através de milhares de histórias interligadas que constituem uma jocosa passeata pelos passadiços da literatura”, resumiu a editora. O prefácio é de Manuel Portela.

Paraíso, Abdulrazak Gurnah (Cavalo de Ferro)

Maio

Um dos mais famosos romances de Abdulrazak Gurnah, Nobel da Literatura em 2021, Paraíso é um romance histórico ambientado no território anterior da África Central, na atual Tanzânia, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, que retrata o final do colonialismo alemão na região. O livro forma um díptico com Vidas seguintes, que será publicado antes, em fevereiro, pela Cavalo de Ferro. Paraíso foi finalista do Booker Prize e do Whitbread Prize em 1994.

Harlem Shuffle, Colson Whitehead (Alfaguara)

Maio

Uma saga familiar disfarçada de policial, Harlem Shuffle, de Colson Whitehead, passa-se no bairro nova-iorquino de Harlem, conhecido pelos clubes de jazz e ligação à cultura afroamericana. A personagem principal é Ray Carney. Apesar de ter nascido no seio de uma família de criminosos, Carvey tenta levar uma vida séria, até que um assalto que corre mal o obriga a conviver com uma série de personagens do mundo do crime. Tal como nos romances anteriores do escritor, Harlem Shuffle fala de temas como a raça e o poder. É também uma carta de amor a Harlem. Whitehead está neste momento a trabalhar numa sequela.