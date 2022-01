Francisco Rodrigues dos Santos: "Vamos ver se o PSD vai precisar ou não do CDS"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Francisco Rodrigues dos Santos, em entrevista no Sob Escuta Especial Legislativas 2022, não exclui vir a encontrar uma solução a nível nacional como a que aconteceu nos Açores, incluindo o Chega de André Ventura. Isto apesar de dizer que o desejável é mesmo “ver o Chega pelas costas”. Na Rádio Observador — no mesmo dia em que se estreia em debates televisivos — Francisco Rodrigues dos Santos define como meta manter pelo menos os atuais cinco deputados que o CDS tem no Parlamento.

O líder do CDS diz que o resultado das eleições lhe vai dar razão — por ter defendido uma coligação pré-eleitoral com o PSD — porque acredita que o partido de Rui Rio vai precisar dos deputados centristas para conseguir governar. “Vamos ver se o PSD vai precisar ou não do CDS”, avisa.

Francisco Rodrigues dos Santos revela ainda medidas do programa, que apresentará na sexta-feira, que incluem baixar o IRC já para 19% e para 15% até ao final da legislatura. O presidente do CDS quer ainda diminuir os escalões do IRS e que vai propor a privatização de todas as empresas de transportes do Estado.

[Veja o essencial da entrevista a Francisco Rodrigues dos Santos:]

No seu vídeo de Natal diz que o seu “primo mais novo”, que vota no Chega, “tem umas ideias um bocado tontinhas”… diz também que “desconfia que ele não morre de amores pela democracia”… e diz ainda que é “o primo que todos queremos ver pelas costas”. Se o partido de André Ventura é tudo isso, porque é que o CDS assinou com o Chega um acordo de incidência parlamentar nos Açores?

O CDS sempre se afirmou como um partido responsável, com soluções razoáveis para os problemas e fundado nos valores da democracia-cristão, o que o impede de tomar decisões exóticas, radicais e que atentam contra valores que são elementares para nós, como o humanismo, a justiça…

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas, para chegar ao poder, alia-se a um partido que não defenda isso?

O que aconteceu é que o CDS nos Açores entendeu que, para executar o seu próprio programa, era necessário estender um acordo parlamentar…

Está a demarcar-se dessa solução? Foi o CDS/Açores, não foi o CDS nacional…

Não. O que estou a dizer é que o CDS/Açores entendeu isso. O que aconteceu foi um entendimento que viabiliza a aprovação das propostas do CDS. É natural que uma solução de governo que integra o PSD, o CDS e o PPM não execute as propostas dos outros partidos, mas sim o seu quadro de ação política.

Mas vai executar algumas ideias do Chega, elas constam do acordo.

Não são ideias do Chega. Pense nisto: o CDS defende há muito tempo que tem de haver uma verificação dos apoios sociais, para que respeitem os fins a que se destinam e para evitar abusos, dependências do Estado ou subsídios à preguiça. Não são ideias do Chega.

Mas quer ver o Chega pelas costas ou quer assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega?

Nós queremos ver o Chega pelas costas na exata medida em que não queremos depender do Chega para formar soluções governativas. Aliás, a nossa história democrática não contou com a participação política do Chega até há dois anos. E os dois partidos charneira do centro-direita sempre foram capazes de se entender sem se desviarem para medidas populistas, demagógicas ou com qualquer tipo de radicalismos. O que não significa que, à medida daquilo que acontece todos os dias na Assembleia da República, haja transferências de voto de outras forças políticas, que pensam de forma diametralmente oposta à do CDS, votando favoravelmente propostas nossas.Se, para os idosos terem medicamentos gratuitos, precisarmos dos votos do Chega, Iniciativa Liberal e PCP, que venham, são bem-vindos.

Mas aqui a situação é diferente. Se existir uma maioria de direita no Parlamento a seguir às eleições, admite adoptar a nível nacional uma solução idêntica àquela que foi encontrada nos Açores, ou seja, assinar um acordo de incidência parlamentar com o Chega?

O fundamental à entrada para estas eleições legislativas é que se consiga definir as diferenças entre os vários partidos que se apresentam no espaço do centro para a direita. O CDS é um partido de direita e que se apresenta como sendo responsável, de compromisso, de estabilidade e de bom senso. E que sempre apresentou razoáveis para problemas e chagas sociais. É óbvio que, neste concurso que existirá do centro para a direita, não vamos deixar os partidos nos quais não nos revemos a falar sozinhos. Vamos apresentar soluções para que não sejam necessárias outras forças políticas para governar.

Mas, uma vez contados os votos…

Não vejo grande vantagem nessa futurologia.

Mas o CDS criticou António Costa por, antes das legislativas de 2015, não ter sido claro e depois ter ido fazer uma geringonça. Convém, por isso, que o CDS seja claro: uma vez contados os votos, se for necessário um acordo de incidência parlamentar com o Chega, admitem fazê-lo?

Volto ao meu ponto: fazer uma concessão á partida de dependência de outra força política para formar soluções maioritárias no Parlamento é um sinal de fraqueza.

Mas não é uma questão de concessão, é uma questão de clareza. Os eleitores do CDS merecem saber se admite fazer um acordo parlamentar com o Chega.

Como toda a gente sabe, o CDS nunca será um partido maioritário na formação de soluções governativas. E essa palavra de liderança cabe, em primeiro lugar, ao partido que, no nosso espaço político, estará mais perto de poder vencer eleições ou, em termos relativos, ter uma percentagem mais significativa de votos, que é o PSD.

Portanto: se o PSD decidir fazer um acordo com o Chega, o CDS vai a reboque?

Claro que não. O CDS tem linhas azuis, como definimos no vídeo da ceia de Ano Novo, e tem compromissos que têm obrigatoriamente de estar plasmados num entendimento do centro-direita. A única coisa que posso garantir é que o CDS nunca vai trair o seu caderno de encargos, os seus compromissos eleitorais, nem os seus valores.

Já percebemos que uma solução igual aos Açores é possível.

O que estou a dizer é que o CDS vai procurar somar votos, diferenciando-se de um PSD que decidiu apostar numa guinada à esquerda e numa solução de vencer eleições com votos dos socialistas porque sabe que não os vai defraudar. Queremos ser a única garantia possível de que há um governo de direita em Portugal. Neste momento, o CDS é o salvo-conduto para que tenhamos um governo de direita, porque já se percebeu que não são possíveis entendimentos de governação com outros partidos à direita que não seja o CDS.

Nos Açores, para impor o seu programa, o CDS teve que fazer um acordo com outros partidos. O que depreendemos do que acabou de dizer é que, para aplicar o seu programa a nível nacional, também admite fazer isso, embora o parceiro preferencial seja o PSD. Mas não exclui à partida um acordo similar ao dos Açores.

Se for chamado a formar uma solução de governo, o CDS irá submetê-la ao Parlamento, como está previsto na Constituição. E caberá aos outros partidos decidirem se a viabilizam ou não. O que vai constar certamente dessa plataforma de entendimento com o PSD serão os compromissos que o CDS defende e os valores que são a bússola que nos orienta na política. E que são muito diferentes de um partido como o Chega.