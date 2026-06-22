Fundos soberanos há muitos por todo o mundo. Portugal também quer um mas não diz como nem com quê

“Vamos criar um fundo soberano de Portugal junto do IGCP, nossa agência de gestão da dívida pública, que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos. Quero dentro deste projeto destacar que a intenção é termos participações acionistas relevantes em empresas estratégicas para o desenvolvimento do país e para a sua resiliência, por forma a garantir um veículo de poupança para as gerações futuras e um instrumento de efetivar a soberania nacional. Estamos a falar de participações em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias se os concessionários das mesmas não cumprirem as suas obrigações.”

A ideia foi deixada por Luís Montenegro que, no congresso do PSD, falava como presidente do partido, mas não deixando de fazer promessas de governação. E uma das novidades foi o anúncio da intenção de criação de um fundo soberano junto da agência que gere a dívida pública. O último Governo socialista, então liderado por António Costa, já tinha revelado a mesma pretensão, recebida com críticas pelos social-democratas. O Fundo Medina, como ficou conhecido, pretendia ser um mealheiro para o futuro, na perspetiva de redução dos fundos europeus que se antecipa. Seria constituído e financiado com os excedentes orçamentais, mas também com o dinheiro que viesse das concessões rodoviárias que estão a chegar ao seu fim e que terão de ser renovadas (ou o Estado ficar com elas e com o respetivo valor das portagens). Fernando Medina, ministro das Finanças desse governo socialista, pretendia que este fundo financiasse obras públicas.

Agora, Luís Montenegro volta a falar de um fundo soberano mas com objetivo distinto. Diz pretender com ele investir em participações acionistas estratégicas. Algumas já estão sob a alçada da Entidade do Tesouro e Finanças (antiga direção geral) como é o caso dos 100% da Caixa Geral de Depósitos. Mas existe no Estado a Parpública, holding pública com participações em outras empresas, que está, precisamente neste momento, a reavaliar essas posições. O Governo recusou prestar esclarecimentos sobre este fundo soberano, mas o Observador sabe que a participação na Galp (de 8%) será uma das que está na mira para integrar este fundo soberano. Ainda mais agora que a Galp anunciou uma parceria com a Moeve, que vai levar a que a refinaria de Sines passe a integrar uma companhia maioritariamente detida pela companhia que está nas mãos do fundo soberano de Abu Dhabi.

Também a REN será uma das empresas na mira deste fundo soberano nacional. Luís Montenegro, em plena campanha das legislativas e antes de chegar a primeiro-ministro, salientou que “é do interesse estratégico de Portugal ter a rede elétrica na posse do Estado”. Voltou a ponderar a participação do Estado nesta empresa depois do apagão. E nos bastidores o assunto até já foi abordado, sabe o Observador. A REN é uma empresa cotada em bolsa, que vale 2,4 mil milhões de euros, sendo o seu principal acionista a chinesa State Grid (25%), a que se juntam os 5% da Fidelidade, detida pela Fosun. Há instrumentos europeus que permitem a Portugal entrar em empresas com investidores de países terceiros. Noutros casos, como o dos CTT (cuja capitalização é atualmente de 792 milhões de euros), a Parpública ainda detém uma posição de 0,25% adquirida quando estava no Governo o PS e que pretendia ter uma posição minoritária na empresa postal. Esse investimento, na altura, foi igualmente criticado pelo PSD, na oposição. A Parpública nunca se desfez dessa posição e o Ministério das Finanças nunca revelou ao Observador a orientação dada para essa posição.

Aliás, o gabinete de Joaquim Miranda Sarmento mandou estudar as participações financeiras do Estado sem nunca ter revelado a conclusão do estudo. Mas o secretário de estado do Tesouro, João Silva Lopes, chegou a indicar que o Governo pretendia concentrar na Parpública as empresas com especial interesse estratégico. Além da Parpública, da Entidade do Tesouro e Finanças há ainda a considerar a existência do Banco de Fomento, que tem muitas das funções que na Europa são atribuídas a fundos soberanos. E ainda há o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), que tem como função ser uma almofada para pensões futuras se um dia o sistema de segurança social entrar em défice. No final de 2025, a carteira do FEFSS atingiu 41,9 mil milhões de euros.

Agora, Luís Montenegro coloca outra entidade nestas funções. O IGCP, que gere a dívida pública. Não disse como irá financiar o fundo soberano, mas os excedentes que nos últimos anos o Estado conseguiu estão longe de se perspetivarem nos próximos anos, admitindo-se mesmo em algumas projeções o regresso a défices.

Portugal com dívida pública elevada

A dívida pública portuguesa ainda está longe das regras europeias que a pretendem até aos 60% do PIB. Portugal conseguiu já estabelecê-la abaixo dos 90%, mas ainda há caminho até aos 60%.

Gonçalo Pina, professor na universidade alemã ESCP Business School, considera que, existindo dívida elevada, “só compensa ter um fundo se este render acima do custo da dívida”. “Se o custo da dívida estiver acima do retorno do fundo, mais vale amortizar a dívida. E o fundo cria risco se a maturidade dos ativos for maior do que a da dívida. Os investimentos estão presos por algum tempo até gerarem retorno, mas o mercado de dívida pode virar e as taxas de juro voltarem a subir”. Ainda assim considera que o fundo pode ser visto favoravelmente se o Estado investir “onde o capital privado devia ir mas não vai (por ser impaciente, ou por falta de coordenação entre agentes privados)”. Mas, acrescenta, “entrar em empresas já bem financiadas, como os exemplos falados, não corrige falha de mercado nenhuma”. Outro argumento é o de proteger activos críticos ou centros de decisão nacionais — mas, se for assim, “assuma-se”.

Havendo em regra dois tipos de fundo, o de estabilização e o estratégico, o primeiro é mais comum quando um país tem matérias-primas (por exemplo, o Chile). “O fundo estratégico já não depende disso (por exemplo, a Irlanda tem um que funciona bem)”, realça Gonçalo Pina que lembra que Portugal “até tem uma fonte de receita excecional e volátil, um pouco como as matérias primas, que é o turismo, mas o que está a ser proposto não é um fundo de estabilização, parece mais um fundo estratégico”. Por isso, “sem uma receita excecional não estamos a gerir a riqueza que já temos, mas estamos a decidir colocar dinheiro público escasso (ou emprestado) no capital de empresas em vez de amortizar a dívida, gastar em serviços públicos, ou em investimento público”.

O mesmo professor realça que é até possível somar mais uma entidade, como o fundo soberano, à panóplia das que já existem — Parpública, CGD, Banco de Fomento — “se cada veículo tiver um mandato distinto e sem sobreposições”. E realça que o fundo até pode trazer mais transparência aos investimentos. “Os ‘Santiago Principles’ são um conjunto de boas práticas que podem trazer mais transparência. Depende de como se fizer. Acho que é importante haver debate sobre a estratégia de política industrial, mas deixar as decisões específicas a cargo de técnicos, com um sistema de governação que funcione e seja validado pelo Parlamento. Temos muitos exemplos em Portugal onde a gestão de dinheiro público poderia ter beneficiado de uma abordagem mais profissional e mais alinhada com o interesse público (e menos com o interesse político)”.

Os fundos da Noruega, Singapura e Irlanda têm governação profissional. Mas Gonçalo Pina alerta: “Se o fim é o retorno e a poupança, as participações devem ser minoritárias e diversificadas, idealmente no estrangeiro. Se o objectivo é o controlo estratégico, é melhor admitir que é política industrial, e não ‘poupança’. A mistura anunciada (participações minoritárias em empresas nacionais, vendidas como poupança), não é ideal. Não tem lógica financeira nem controlo e pode facilmente transformar-se em subsídios e exemplos de má gestão.”

Os modelos de fundos soberanos são vários em todo o mundo e muitos nem fundos são mas tomam a forma de empresas públicas ou bancos de fomento. Nos anos mais recentes, um pouco por toda a Europa, tem vindo a consolidar-se a existência de fundos deste tipo para garantir participações estratégicas em áreas críticas.