Foi em segredo que a Parpública foi comprando ações dos CTT em 2021. Tem, agora, uma posição de 0,24% no capital da empresa de correios, mas o Governo chegou a admitir ir até aos 13% pelo facto de os serviços postais serem “dotados de um interesse e de uma utilidade públicos inquestionáveis”. A aquisição da posição foi transmitida ao PCP nas negociações para o Orçamento do Estado de 2021, no qual os comunistas abstiveram-se. João Leão, então ministro das Finanças, deu ordem para se comprar apenas 1,95%, ficando fora do radar das posições qualificadas. E pediu que os documentos fossem considerados confidenciais.

Um caso revelado pelo Jornal Económico e que chegou à pré-campanha com pedidos de esclarecimentos, nomeadamente a Pedro Nuno Santos que estava a negociar o novo contrato de concessão com os CTT em 2021 e que criticou a privatização da empresa. O contrato de concessão foi conseguido no início de 2022. As ordens de compra cessariam no final do primeiro semestre de 2022.

Qual a posição da Parpública nos CTT?

