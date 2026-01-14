Controlo ou dimensão? O que está em jogo na fusão entre Galp e grupo espanhol (controlado pelo Abu Dhabi)

A fusão dos ativos industriais e comerciais da Galp e do segundo maior operador espanhol, a Moeve, vai criar um grupo musculado na Península Ibérica, mas ainda distante do líder Repsol. Da operação resultam duas empresas que vão dividir os ativos de venda de combustíveis e a atividade industrial. Na primeira destas empresas, a Galp terá o mesmo poder que a Moeve, mas na segunda cede o controlo da principal unidade industrial do país à nova empresa que integrará mais ativos industriais do lado espanhol — duas refinarias e duas petroquímicas (nas refinarias) em Espanha e quatro petroquímicas no exterior: Indonésia, China, Canadá e Alemanha.

A Moeve terá uma maioria clara, o que dará mais poder aos seus acionistas. A antiga Cepsa mudou de mãos em 2019, passando para o controlo de dois acionistas dos quais a empresa gestora do fundo soberano de Abu Dhabi (o coração dos Emirados Árabes Unidos) tem mais 60%, fazendo dupla com o empresa americana de investimentos Carlyle. Do lado português, a Amorim Energia (representada por Paula Amorim que é chairman) tem 36,7% da Galp. O Estado, através da Parpública, tem 8,2%. Mais de metade do capital está disperso em bolsa. O que mostra a assimetria entre a força dos acionistas dos dois lados.

Se este negócio for para a frente, a Galp vai sofrer uma profunda reconfiguração das suas operações. Deixa de ser um operador integrado com atividade desde o upstream (exploração e produção de petróleo) até ao retalho, passando pela refinação, e foca-se no primeiro destes segmentos que é o que exige maiores investimentos, mas que também promete, a prazo, mais ganhos para a empresa, para os acionistas e para os gestores.

O tema não é apenas empresarial, é também nacional e, potencialmente, político. Está em jogo a mudança de controlo de ativos estratégicos que envolve um Estado de fora da União Europeia e há regimes legais — nacional e europeu — que conferem aos países o direito de se oporem a uma transação que comprometa a segurança ou a economia do país. Até agora nunca foram ativados (pelo menos em Portugal), ainda que os governos recorram a outras vias (mais de soft power) para afastar investidores indesejados, como aconteceu no ano passado na venda do Novo Banco.

Por outro lado, a operação vai no sentido indicado por Mario Draghi que recomendou a criação de empresas europeias de maior dimensão. A Galp/Moeve ou Moeve/Galp junta o líder do mercado mais pequeno com o segundo de um mercado de maior dimensão, mas não ameaça, para já, a liderança da Repsol com as suas cinco refinarias em Espanha, mais de um milhão de barris refinados por dia e quase 4.000 estações em toda a península e ilhas.