Gado à solta, cheiro insuportável e as suspeitas de abate e venda de carne. Moradores e junta denunciam "matadouro ilegal" em Lisboa

Moradores denunciam “impunidade” e agressividade perante denúncias

“É bárbaro viver no meio disto. Não têm noção da quantidade de animais que passam à nossa volta por causa deste senhor. Se isto não é permitido nas aldeias, como é que é permitido aqui? Como é que no meio da cidade temos um matadouro?”. As dúvidas de Bruna (nome fictício) ecoam na esplanada do pequeno bar da Associação de Moradores do bairro, onde quem entra tem sempre mais perguntas a fazer.

“Vê-se constantemente pessoas a vir aqui comprar animais, vivos ou mortos. É quase todos os dias, mas sobretudo ao sábado e ao domingo. Às vezes às 7h de sábado já tem gente à porta”, conta Bruna no espaço fechado de improviso com toldos para tentar que o cheiro “insuportável” seja sentido. Incrédula, a tudo assiste a partir da sua janela, quase sempre fechada para não deixar entrar odores. Sabe de cor a organização da “quinta”, recorrendo à memória para descrever o que já não se vê. “Ele agora meteu uma lona, que parece serapilheira, para não se ver para dentro”.

Rodeado de terra e relva, o terreno destaca-se da paisagem. Há várias décadas, o idoso que também rumou do Norte em direção a Lisboa teria, segundo contam os vizinhos, uma pequena parcela daquele terreno cheio de construções de lata. Depois da demolição da última barraca, em 2000, o morador começou a ocupar maior território.

Atualmente, o terreno tem mais de 50 metros de comprimento entre a rua da Rua Quinta do Marquês de Abrantes (a Sul) e o lote 5 e 6 do Bairro da Quinta do Chalé (a Norte). O único acesso ao espaço faz-se pela rua, onde se vê a fachada de um edifício aparentemente devoluto com um antigo café. Na outra extremidade do terreno surge um edifício novo, cinzento, com todas as condições de habitabilidade, que os moradores não sabem como foi construído.

Entre um edifício e o outro, vêm-se dois pequenos quintais, vedados, e outros espaços agora cobertos por lona. É aí, segundo os vizinhos, que o homem e a mulher criam e matam os animais. Os quintais têm claros indícios da presença de gado, desde as fezes aos comedouros e bebedouros improvisados.

“Os animais não têm condições, dormem amontoados. Aquilo é um espaço muito pequeno onde ele tem tudo: cabras, ovelhas, bodes”. O relato de Bruna prossegue. Lembra-se de ver vacas, porcos, galos e galinhas a partir da sua janela. “Aquilo quando se entra é uma espécie de pátio, com várias divisões e o gado todo”. A explicação é sustentada por aquilo que o filho, dentro do ‘matadouro’, chegou a presenciar.

“O meu filho já trabalhou para ele, ali dentro. Ele dava 20 euros ao miúdo e ele ajuda. Tirava o estrume das vacas, colocava as ovelhas a pastar”. A mulher contextualiza: o dono dos animais costuma oferecer dinheiro a jovens que o ajudam a passear as ovelhas ou noutras tarefas menores.

Outro vizinho, Diogo, o primeiro da sua família a nascer fora de Lamego, vive no bairro desde que nasceu em 1992 e atira, sem certeza, que nessa altura ele já poderia ter o seu matadouro. Mas as queixas só começaram a surgir “quando foram demolidas as barracas”. Aí, com certeza, Diogo começou a notar os animais e o cheiro intenso de uma zona que se começava a desenvolver e onde, por já não haver mais casas feitas de madeira e chapa nas redondezas, a construção do ‘pastor’ saltava à vista.

À porta do terreno com o Tejo no horizonte vêm-se várias carrinhas estacionadas. Uma delas tem uma estrutura adaptada própria para o transporte de animais. O letreiro na traseira não deixa dúvidas: “Transporte de animais vivos”. Dentro estão vários caixotes de lixo, que os vizinhos dizem ser usados para guardar ou transportar gado. “Os proprietários [do terreno] utilizam água de furos tapados com caixotes de lixo para lavagens das zonas onde matam e esquartejam os animais e usam a mesma água para regar as hortas e destruir o solo”, lê-se na queixa de 2019 enviada à autarquia a que o Observador teve acesso.