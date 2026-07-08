Genéricos: mais saúde para todos, mais valor para o país

Foi há 34 anos que Portugal ficou a conhecer os genéricos. A 8 de julho de 1992 (data em que se assinala o Dia Nacional do Medicamento Genérico), este tipo de medicamentos foi oficialmente introduzido no mercado português, dando início a um caminho que não se viria a revelar nada fácil.

Durante muitos anos, os genéricos foram vistos com alguma desconfiança, quer por parte dos utentes, quer dos profissionais de saúde, o que fez com que, inicialmente, a sua representação no país fosse praticamente irrisória. Mais de três décadas depois, o cenário é outro. Atualmente, a quota de mercado de utilização dos medicamentos genéricos em ambulatório já ultrapassa os 50%.

Para Luís Abrantes, CEO da Generis, o aumento da confiança dos portugueses nos medicamentos genéricos foi um fator fundamental neste percurso. E, para isso, foi necessário um trabalho constante de combate à desinformação, para o qual contribuíram não só os profissionais de saúde, com destaque para os farmacêuticos, mas também as ações de literacia e comunicação – por exemplo, a Generis foi a primeira marca de genéricos a comunicar em televisão em Portugal -, e a proximidade e consistência.

Ao longo de mais de 30 anos, o medicamento genérico provou, com evidência e rigor regulamentar, que tem a mesma qualidade, segurança e eficácia do original.” – Luís Abrantes, CEO Generis

De um ponto de vista mais prático, também as questões financeiras tiveram influência no aumento da utilização de genéricos em Portugal. “A pressão sobre a sustentabilidade do SNS e o esforço financeiro das famílias tornaram o genérico não uma alternativa, mas uma escolha racional e responsável”, conta Luís Abrantes.

Medicamentos genéricos: facilitar o acesso a tratamentos a um custo acessível

Os medicamentos genéricos são formulados com a mesma substância ativa – aquilo que lhe confere efeito -, forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original que serviu de referência, garantindo, assim, eficácia equivalente.

Esta semelhança é assegurada através de um rigoroso processo de fabrico, que segue as mesmas exigências, regras e procedimentos de validação impostos pelas autoridades competentes, de forma a garantir a qualidade dos produtos.

É neste contexto que a Generis se tem vindo a destacar como marca sinónimo de rigor e acessibilidade no mercado farmacêutico português. Fundada em 2003, a marca atingiu pela primeira vez, em 2010, a liderança de mercado e, em 2017, passou a integrar o grupo Aurobindo, ganhando escala internacional. Um ano depois, chegou, também, à liderança no setor hospitalar. A chave para manter esta posição, esclarece o CEO da Generis, “é rigor, confiança, proximidade com as farmácias e os hospitais, investimento sério na produção nacional e uma postura ética e responsável”.

A liderança, para nós não é um número de quota ou exercício de ego, é uma responsabilidade diária.” – Luís Abrantes, CEO Generis

Durante mais de 20 anos de atividade, a Generis tem tido como missão facilitar o acesso dos portugueses a tratamentos seguros e eficazes, a uma fração do preço, ajudando a libertar o orçamento das famílias e a evitar que alguém tenha de escolher entre a sua saúde ou outras necessidades. “Com o maior portefólio do mercado, mais de 1400 medicamentos, conseguimos garantir alternativas acessíveis no maior número possível de áreas terapêuticas. Trabalhamos para que nenhum doente português fique sem o seu tratamento por razões económicas”, conta Luís Abrantes.

Sendo, atualmente, a marca que mais doentes trata e que mais tem impulsionado o mercado de genéricos em Portugal, além de beneficiar os utentes, o trabalho da Generis também contribui de forma significativa para a sustentabilidade do SNS. Como explica o CEO da marca, “cada euro poupado com o medicamento genérico é um euro que o SNS pode reinvestir, em terapêuticas inovadoras, em mais doentes tratados, em melhores cuidados. Os genéricos são, por isso, um pilar de sustentabilidade: permitem ao sistema fazer mais com os mesmos recursos”. Recorde-se que, só entre 2011 e 2025, os medicamentos genéricos permitiram libertar recursos no valor de 7,2 mil milhões de euros.