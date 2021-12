GNR pediu perícia a engenheiros do Minho, depois de BMW não conseguir apurar velocidade. Cálculos de militares apontavam para 145 km/h

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sem uma conclusão por parte da BMW e sem saber a que velocidade seguia o carro do ministro da Administração Interna na A6 quando atropelou um trabalhador, a GNR ainda tentou fazer os seus próprios cálculos. Só depois contactou dois engenheiros da Universidade do Minho para lhes perguntar se conseguiam fazer uma perícia ao local do acidente e apurar este dado fundamental para a investigação. Os peritos concluíram que o carro que matou Nuno Santos seguia a uma velocidade de 163 quilómetros/hora por altura do embate. Mas esta foi a única conclusão que a procuradora do Ministério Público valorizou da perícia e verteu para o despacho de acusação de homicídio por negligência agora conhecido. As restantes informações que vieram da Universidade foram ignoradas e, até, contrariadas pela magistrada — que preferiu dar mais crédito às declarações dos ocupantes do carro.

Segundo os documentos do processo consultado pelo Observador no DIAP de Évora, a perícia assinada por dois engenheiros da Universidade do Minho, Lúcio Machado e Jorge Martins, a 16 de novembro de 2021 (cerca de duas semanas antes da acusação), deixa claro que os autores não têm “certezas”. Mas diz que há factos que permitem concluir que o condutor agora acusado não travou “antes de bater no peão” naquele quilómetro 77,6, sentido Norte, a cerca de dois quilómetros da saída para o centro de Évora na A6, pelas 13h05 do dia 18 de junho.

Os peritos admitem mesmo que “o condutor somente terá percebido que ia atropelar o peão já em cima dele, provavelmente porque o peão iniciou a travessia inopinadamente”: “Assim, é nossa convicção que o condutor terá iniciado o processo de travagem do automóvel aquando da colisão com o peão“, lê-se. No despacho de acusação conhecido sexta-feira, no entanto, a procuradora refere que o motorista ainda tentou travar e desviar o carro para o lado direito quando viu Nuno Santos na estrada. Mas não conseguiu evitar o embate. Estas informações tinham sido prestadas pelos ocupantes do carro onde seguia Eduardo Cabrita, que afinal eram quatro (e não cinco como a magistrada erradamente descreve).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dois engenheiros referem que há quatro métodos para calcular a velocidade a que seguia o carro, mas dois deles foram logo afastados porque o corpo de Nuno bateu na parte lateral do carro do MAI. Referiam-se à distância do local para onde foi projetado o peão e o espaço onde a parte superior do corpo bate no para brisas. Restou-lhes então analisar a condição física do peão, o estado em que ficou o corpo e a travagem subsequente do veículo até se imobilizar.