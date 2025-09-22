Há uma crise na habitação porque "se tornou num jogo de Monopólio viciado", diz Jaime Palomera, académico e ativista catalão

Jaime Palomera deita as mãos à cabeça, em desalento, quando ouve que o Governo português acaba de anunciar a intenção de vender um valor significativo em património imobiliário do Estado. Nos 60 minutos anteriores, em entrevista ao Observador por videoconferência, o catalão tinha defendido que a solução para a crise do acesso à habitação passa por um peso muito maior do Estado, da habitação pública (não apenas “social”) e do combate impiedoso à especulação sobre os preços das casas, bens que passaram nos anos 80 a ser considerados um ativo como qualquer outro, “quando não o são“.

O jovem académico e ativista, autor do livro “El Secuestro de la Vivienda” (sem edição em Portugal), tornou-se numa das principais vozes ouvidas pela imprensa – e por responsáveis políticos, sobretudo na Catalunha – sobre o problema do acesso à habitação que fustiga vários países. Esta é uma crise que, para Jaime Palomera, está na origem da instabilidade social e que está a levar a que “cada vez mais jovens digam ou pensem que talvez a democracia não seja assim tão boa ideia, que talvez com um governo de índole mais autoritária as suas vidas seriam melhores”.

Para Palomera, falar-se em vender património do Estado é exatamente o tipo de ideia que nos trouxe até aqui – o Estado não só não devia vender como devia ter mais “músculo financeiro” para comprar e construir mais, defende. E devia, ainda, ajudar as pessoas, como os jovens, a comprar casas de uma forma que não contribua para a “especulação”, como está a ser feito em Barcelona. As medidas lançadas pelo Governo português no ano passado, como a isenção de IMT para jovens, são “apenas metade do trabalho”, afirma. Falta a outra metade: “impedir os muito ricos, aqueles que já possuíam muitas casas, de continuarem a comprar”.

Origem da crise está “em decisões tomadas nos anos 80 por Thatcher e Reagan”

No seu livro “El Secuestro de la Vivienda“, fala da dificuldade que muitas pessoas sentem em encontrar habitação disponível, a preços razoáveis, ​​e de como isso poderá tornar-se num problema grave em termos de estabilidade e coesão social. O que está na origem deste problema, na sua leitura?

Desde a década de 1980, vimos os preços dos imóveis subirem a um ritmo que nunca tínhamos visto, o que tem que ver com uma série de decisões políticas que foram tomadas em todo o mundo durante os anos 80 e intensificadas nos anos 90…

Quais decisões?

Foram decisões que, no fundo, transformaram a habitação num ativo, um ativo muito rentável. A maioria das pessoas hoje vivas, como os jovens e mesmo aqueles não tão jovens, não conhece outra coisa: sempre viveu num mundo em que se olha para a habitação como um ativo, como uma coisa que se compra e vende num mercado. Mas entre a Primeira Guerra Mundial e a década de 1980, os governos de todo o mundo, de um modo geral, sempre trabalharam para proteger a habitação, entendendo que era um recurso essencial, uma necessidade humana básica. E perceberam que tinham a missão de proteger a habitação da especulação.

A habitação não pode, maioritariamente, ser vista como um ativo transacionável?

A habitação é um bem limitado, não pode crescer infinitamente… Temos o espaço que a Natureza nos deu, a Terra, que é um recurso natural limitado. E isso inclui as cidades, que são onde a maioria das pessoas precisa de viver, porque é aí que se encontram as oportunidades de trabalho. Se ignorarmos isto, então a habitação torna-se muito permeável à especulação. Ou seja, por causa dessa escassez, aqueles que controlam a habitação, como um ativo nas mãos do mercado, vão sempre conseguir, em geral, aumentar o preço a um ritmo muito superior ao dos salários, dos rendimentos e da economia em geral. É isso que tem vindo a acontecer nas últimas décadas.

Mas dizia que este foi um modelo instaurado de forma deliberada e propositada…

O que se passou nos anos 80 é que não se tratava apenas de transformar a habitação num ativo, tratava-se de promover a ideia de sociedades de proprietários de imóveis – essa era essa a ideia de [Margaret] Thatcher e [Ronald] Reagan. Começaram com isso no final dos anos 70, início dos anos 80, mas depois tornou-se num princípio instituído pelo Banco Mundial, ou seja, o Banco Mundial começou a dizer aos países do mundo: se querem obter o nosso apoio, então têm de fazer ‘isto‘ com o sistema de habitação. Basicamente, foi como dizer: “Ok, vamos reduzir a habitação pública. A habitação pública será apenas para as pessoas muito pobres. Vamos desmantelar as proteções que existem no mercado de arrendamento – ou seja, chega de controlos das rendas, chega de contratos por tempo indeterminado como o arrendamento vitalício. E faremos da propriedade da casa a única opção viável para a grande maioria das pessoas”.

Não é um modelo viável, na sua opinião?

O modelo assenta em algo que sabemos que é verdade: o preço da terra – e da casa que está em cima dessa terra – tende a subir sempre. Isso significa que se temos uma grande maioria de proprietários, eles terão na sua posse um ativo cujo preço tende a subir sempre. Isso, à primeira vista, é uma coisa boa. E, de certo modo, essa ideia até funcionou bem durante algumas décadas porque, inicialmente, havia muitas pessoas da classe média e da classe trabalhadora que, com muito esforço, conseguiram um crédito e puderam comprar casa. E foi assim até 2008. Mas já no início dos anos 2000 se percebia que este tipo de modelo estava em crise, porque os salários das pessoas estavam a crescer a um nível muito inferior à valorização das casas, pelo que a única forma de compensar a diferença entre os rendimentos e os preços dos imóveis era assumindo hipotecas cada vez maiores.

Mais dívida…

Sim, as famílias começam a endividar-se cada vez mais, para acompanhar a subida dos preços – mais rápida do que a subida dos seus rendimentos. Foi isso que levou à bolha imobiliária que ocorreu em muitos países diferentes. Mas a questão é que, na verdade, não era apenas uma bolha. O que estava a acontecer era que esta ideia de uma sociedade de proprietários de imóveis já estava em crise.

“Quem não herda fica preso a um mercado de arrendamento sufocante, que o vai espremer por anos”

Como assim?

O problema deste modelo, deste programa económico, é que é contraditório. É impossível sustentar um mundo onde todos são donos de uma casa, com a expectativa de que o preço dessas casas sobe sempre, porque os mais jovens terão cada vez mais dificuldade em entrar no mercado – gera-se um clube exclusivo, ou seja, há aqueles que já estão instalados e os que querem entrar mas ficam de fora.

E desde então, o que aconteceu?

O que tem vindo a acontecer desde a enorme crise financeira de 2008, e já lá vão quase duas décadas, é que aqueles que estão a ganhar, aqueles que estão a lucrar com este modelo de proprietário, na verdade, são aqueles que já têm várias propriedades. Aqueles que já possuíam património – casas, no plural – nos últimos 15 anos, têm vindo a acumular cada vez mais. Isso está a acontecer em Espanha, mas em Portugal vê-se o mesmo, bem como em muitos outros sítios. Uma boa parte das compras de imóveis nas últimas décadas são feitas por pessoas que nem sequer precisam de crédito à habitação. Não estamos a falar de famílias da classe trabalhadora ou mesmo da classe média que estão a comprar as suas primeiras casas. Estamos a falar de pessoas que já tinham um conjunto de imóveis e estão a acumular ainda mais. Os mais ricos, incluindo os super-ricos, estão a acumular cada vez mais e mais. E, na base desta pirâmide, o que vemos é que os filhos e filhas da classe trabalhadora e da classe média, que tradicionalmente comprariam a sua primeira casa através de uma hipoteca, de um crédito à habitação, ficam numa situação impossível.

A menos que herdem, refere no seu livro…

Exatamente, a menos que já tenham propriedades nas suas famílias, que podem passar a ser suas por herança ou doação, ou que os seus pais possam ajudá-los com dinheiro ou de outra forma… Os outros são obrigados a viver com os pais ou a ir para um mercado de arrendamento sufocante, que os vai espremer ao longo de anos. O que se passa no mercado imobiliário, hoje em dia, está, simplesmente, a destruir as nossas sociedades. É a principal força motriz que está a impulsionar a desigualdade.

Há forma de este modelo mais liberal ser… sustentável? Mesmo assumindo que as casas continuam a ser um ativo negociado no mercado, como dizia?

O principal problema é que os chamados liberais [na aceção europeia] pensaram: “Ok, vamos acabar com toda esta habitação pública, com as regulamentações de controlo das rendas, vamos transformar a habitação num ativo, vamos permitir que as pessoas usufruam das rendas que a habitação gera”. Esta foi uma ideia que durou muito pouco tempo, teve uma vida curta. Apenas uma ou duas gerações puderam beneficiar dela. Mas o que está a acontecer onde isto foi tentado, ou seja, em todo o mundo, é que o entendimento é que, agora, como a habitação se tornou um produto de investimento, quem está a ganhar o jogo, quem realmente beneficia, são aqueles que já possuem muitos imóveis. É por isso que eu digo sempre que é como o jogo do Monopólio. E, além de ser um jogo do Monopólio, é um jogo que, em muitos países, está viciado…