HERO. O programa que ajuda a reabilitar o coração e a ganhar autoestima através do exercício físico

Todas aquelas crianças têm em comum o facto de terem um coração muito debilitado, pelas mais variadas razões. Na maior parte das vezes, cardiopatias congénitas, ou seja, malformações cardíacas que ocorrem durante o desenvolvimento do coração do feto no útero materno, trouxeram-nas até ali. João Pedro Rato revela que “uma em cada cem crianças costuma nascer com algum tipo de malformação cardíaca, o que torna as cardiopatias congénitas a forma mais frequente de malformação presente no nascimento”, embora, em alguns casos, só sejam diagnosticadas mais tarde, durante a infância ou mesmo na idade adulta.

Mais raramente, podem ainda surgir doenças cardíacas durante a vida de uma criança que nasceu com um coração normal, são as doenças cardíacas adquiridas. “É o caso das miocardiopatias e também de alterações no ritmo dos batimentos cardíacos (arritmias cardíacas).”

A gravidade destas situações é muito variável, mas este grupo reúne crianças com algumas das condições mais graves. O Zé tem síndrome de Marfan, uma doença hereditária que afeta principalmente a estrutura óssea, o globo ocular e o sistema cardiovascular. O João tem uma atrésia pulmonar, que se carateriza pela existência de uma válvula pulmonar estranha que impede a passagem de sangue para os pulmões. O Gabriel vive com uma miocardiopatia dilatada, uma doença em que o coração “expande” e fica mais fino e fraco, deixando de conseguir bombear corretamente o sangue e que leva à insuficiência cardíaca. O Lourenço e a Leonor têm corações univentriculares, ou seja, nasceram apenas com um ventrículo. Cinco exemplos das raras e complexas alterações da anatomia do coração dos participantes do HERO.

Melhorar a aptidão física enquanto brincam

O ambiente do ginásio está longe de fazer lembrar as instalações de um hospital, onde habitualmente decorrem a maioria dos programas de reabilitação cardíaca dos adultos. A diversão, a alegria e o entusiasmo reinam entre os mais novos. A recebê-los está a dupla de fisiologistas de exercício composta por Vanessa Santos e Raquel Alves.

No espaço, um número incontável de colchões, uma piscina de esponjas, dois trampolins e outros materiais enchem o recinto de cor e aguardam pela chegada das crianças. Antes de a aula começar, é preciso que cada uma coloque um cardiofrequencímetro. Este aparelho, que já lhes é familiar, vai monitorizar a sua frequência cardíaca em tempo real e dizer-lhes quando precisam de interromper o exercício para descansar. “Todas as crianças têm um plano individualizado e a sua frequência cardíaca de treino, que é retirada das provas de esforço que realizam no hospital e que dita a intensidade do exercício físico”, diz Helena Santa-Clara, professora e também coordenadora do programa na FMH.

Durante cada sessão, a equipa de fisiologistas vai monitorizando no tablet que tem consigo as frequências cardíacas de cada participante “e sempre que estes estiverem fora do intervalo de valores definido são alertados para fazerem o exercício mais depressa, caso a sua frequência cardíaca se encontre abaixo do pretendido, ou são avisados para pararem e descansarem até os valores regressarem à zona de segurança”.