O melhor lugar do mundo é aqui e agora, canta Gilberto Gil. Ou, como diriam os Ezra Collective, este sábado no Meco, “Super Bock is where I’m meant to be”. A mensagem, projetada no palco, fez-se acompanhar do Leão de África, a força de todo um continente reunido em Londres e na sonoridade deste quinteto liderado pelo baterista e produtor Femi Koleoso.

No borbulhar da nova cena do jazz londrino — no qual cabem nomes como The Comet is Coming, Kokoroko ou Nubya Garcia — os Ezra Collective assumem um papel fundamental, ao terem sido um dos grandes impulsionadores deste movimento que engole todos os géneros, reinventando a própria conceção do jazz.

