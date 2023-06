“Temos de esperar que não aconteça nada, mas estarmos preparados para que aconteça tudo”. O ministro da Saúde resumiu, esta segunda-feira, em poucas palavras o plano do Ministério da Saúde para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa, de 1 a 6 de agosto. Mas, afinal, o que consta nas 14 páginas do documento, consultado pelo Observador?

Para garantir o socorro às centenas de milhares de pessoas que estarão em Lisboa para participar no evento, vão ser montados dois hospitais de campanha, 150 postos de socorro fixos e móveis e 10 postos de Suporte Avançado de Vida. Está previsto um reforço do dispositivo de emergência pré-hospitalar e o alargamento do horário de funcionamento dos centros de saúde.

A juntar à resposta no terreno, próximo dos espaços onde vão decorrer os vários eventos da JMJ, os seis maiores centros hospitalares do país estarão também em estado de prontidão (três em Lisboa, dois no Porto e um em Coimbra). Foram definidos vários níveis de risco (o mais elevado prevê até qual será a resposta em caso de catástrofe). Os conselhos de prevenção para os peregrinos, a linha SNS24 — que será reforçada — e aplicação do SNS terão um papel central no plano de Saúde da JMJ.

