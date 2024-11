Hospitais privados ameaçam não aderir ao programa de recuperação de cirurgias. Incentivos pagos ao nível de 2017 "não são realistas"

Tal como nos hospitais privados, também nas misericórdias se verificou uma grande quebra das cirurgias SIGIC nos últimos anos. “Antes da pandemia tínhamos muito mais produção do que hoje, estamos a 50% dos valores de 2019. Nesse ano, tínhamos uma capacidade instalada que era muito mais aproveitada”, diz o vice-presidente da UMP, adiantando que, em 2024, se registou “uma queda substancial” das cirurgias de doentes vindos do SNS.

Com uma dezena e meia de hospitais com capacidade cirúrgica (entre os quais hospitais de dimensão relevante como os de Braga, Póvoa de Lanhoso, Vila Verde, Felgueiras, Lousada, Prelada ou Anadia), as misericórdias têm uma “capacidade instalada superior à prevista nos acordos, tanto para consultas como cirurgias”, que permite, diz Humberto Carneiro, “responder de forma efetiva e atempada no combate às listas de espera”.

Privados já têm “atividade cirúrgica intensa”. Capacidade tem de ser avaliada área a área

Para o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, a portaria que pretende dar resposta aos utentes do SNS na área cirúrgica “é um passo no bom sentido, mobilizando os recursos do sistema em prol da questão do acesso”, um problema que, sublinha, se tem vindo a agravar em Portugal, onde “as listas de espera estão cada vez maiores”.

Óscar Gaspar explica que os hospitais privados disponibilizaram-se para colaborar com o SNS, embora reconheça que a capacidade não é ilimitada. “Os hospitais privados estão com uma atividade cirúrgica intensa. A capacidade depende de região para região, de patologia para patologia“, ressalva o ex-secretário de Estado da Saúde, apontando como especialidades onde os hospitais mais podem apoiar o SNS a Oftalmologia, a Dermatologia e a Ortopedia.

“Os hospitais privados foram contactados pelo grupo de trabalho que estava com o Plano de Emergência para o SNS desde abril e demos conta da nossa disponibilidade e da capacidade que tínhamos quer em relação às cirurgias quer às consultas de especialidade. Fizemos uma elencagem por especialidade e região do país. Mantemos que há, em determinadas zonas disponibilidade para colaborar mais com o SNS”, detalha Óscar Gaspar, referindo-se às regiões de Lisboa e Vale do Tejo, região do Porto e Minho, no eixo Coimbra-Leiria. “Nestas, porque não cobrimos todo o país, há regiões do interior em que temos maiores dificuldades”, justifica o responsável.

Apesar de criticar a portaria da tutela, o responsável assinala, no entanto, uma mudança positiva, que tem a ver com o envio do processo clínico do chamado hospital de origem (do SNS) para o hospital de destino — um procedimento que, muitas vezes, é demorado e paralisa os procedimentos. “Há cidadãos que recebem vale cirúrgico, querem ir a um determinado hospital e depois o registo clínico não transita do hospital do SNS para o privado. Com esta portaria, a transição ou é automática ou o hospital do SNS tem cinco dias para fazer a transmissão. É um passo relevante na simplificação do processo”, realça.

O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre a não atualização da tabela de preços, mas não obteve resposta.