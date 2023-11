Em atualização

Foi com as boas vindas à “gloriosa” cidade de Lisboa que Katherine Maher subiu pela primeira vez ao palco da Web Summit enquanto CEO da cimeira tecnológica. Mas não foi a sua estreia no palco principal da Altice Arena, lembrou. Essa aconteceu em 2019, enquanto oradora. Foi nesse dia, afirmou, que foi capaz de “ver verdadeiramente o impacto da Web Summit e ser inspirada” pela missão do evento.

Neste regresso com sabor a estreia, Maher não ignorou o elefante na sala: a demissão de Paddy Cosgrave, rosto único da Web Summit até há poucas semanas, devido a declarações polémicas sobre o conflito entre Israel e o Hamas. “Quero falar do que aconteceu. Devemos isso a toda a gente que está aqui, porque vocês vieram a este evento porque adoram a Web Summit e esta comunidade tem importância para vocês”, começou por notar.

