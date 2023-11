Israel não está na Web Summit este ano, mas os cartazes com letras vermelhas e a palavra “kidnapped” (raptado) colados nos bancos da avenida que ladeia o recinto do evento, no Parque das Nações, tornam o país, e toda a polémica que marcou as semanas antes do evento, bem presente. Os rostos sorridentes contrastam com a mensagem. São os cartazes que estão a ser partilhados internacionalmente, onde figura a descrição dos 200 reféns do Hamas.

Gabriele Kahlou, responsável pelo desenvolvimento de audiências da Al Jazeera, também reparou nas imagens. Veio pela primeira vez à Web Summit, mas tem pendurada na mochila uma afirmação política: um keffiyeh, o conhecido lenço branco e preto, um símbolo de apoio à Palestina. “Acho que ninguém quer [que os cartazes] ali estejam, ao mesmo tempo estão a ser usados para causar muito mais dano”, lamenta. “O nosso papel enquanto pessoas dos media, jornalistas, é mostrar os dois lados e também não equiparar os dois. Todas as vidas humanas são valiosas”, frisa.

Inevitavelmente, Kahlou acompanhou as notícias ligadas à Web Summit ao longo do último mês. Confessa que já esperava a reação à publicação de Paddy Cosgrave sobre o conflito no Médio Oriente, que disse que os “crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados”. “É algo já comum no mundo tecnológico e no mundo dos negócios”, diz ao Observador. Em reação às declarações do fundador do evento, Israel decidiu não participar na Web Summit. Instalou-se um boicote e grandes empresas do mundo tecnológico, como a Google, Meta ou a Amazon, retiraram a participação, assim como alguns investidores e incubadoras. A lista de oradores também sofreu várias alterações. Alguns dos principais não quiseram associar-se ao evento.

