Está no cargo há cerca de três semanas e ainda não conhece todos os cantos à casa. Para Katherine Maher, a nova CEO da Web Summit, o mais difícil tem sido “compreender totalmente todos os aspetos do evento”. Na primeira conferência de imprensa que deu desde que assumiu a função, a sucessora de Paddy Cosgrave jogou à defesa. Não quis alongar-se em comentários sobre o tema que resultou no afastamento do sucessor (a guerra entre Israel e o Hamas) nem sobre nenhuma outra questão. Chegou a mostrar-se “ofendida” com algumas perguntas.

Para a CEO, Paddy Cosgrave demitiu-se porque “estava a tornar-se uma distração para o sucesso do evento”. Neste momento, garantiu, o fundador da Web Summit não tem qualquer envolvimento com o evento que fundou em 2009 na Irlanda. Resignou ao conselho de administração “e não está envolvido nas operações”. Mas já deu a sua opinião sobre a edição deste ano. “A única coisa que ouvi sobre o Paddy foi que ele acha que eu estou a fazer um bom trabalho”, adiantou Katherine Maher.

A maior parte das questões colocadas à nova CEO foram mesmo sobre o seu antecessor. Uma das perguntas, de um jornal irlandês, sobre uma suposta proximidade entre Maher e Cosgrave que teria levado à sua rápida escolha para o cargo, levou mesmo a responsável a insurgir-se contra a “misoginia” da questão. “Estive com o Paddy duas vezes na vida, uma no placo principal como oradora e outra na receção aos oradores, é ofensivo e misógino pensar que tínhamos uma relação pessoal”. De acordo com o mesmo jornalista, a Web Summit terá enviado uma carta (quasi legal) a jornais irlandeses, questionando a insinuação contida nas perguntas, apesar de não ter avançado com um processo.

