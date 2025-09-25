Hovione, a fábrica de “receitas” de Loures que “cozinha” medicamentos para as maiores farmacêuticas do mundo

A casa onde tudo começou continua na família. A porta verde da moradia na Lapa, em Lisboa, é a mesma que estava instalada em 1959, ano em que foi criada a químico-farmacêutica Hovione pelo casal Ivan e Diane Villax, em conjunto com os sócios húngaros Nicholas de Horthy e Andrew Onody. Mas desde 1969 que a empresa mudou de morada — já só com o casal ao leme. Ivan Villax, que fugiu da Hungria no final da década de 40, “um engenheiro químico brilhante, genial, inovador” trabalhava nos produtos. Já Diane Villax era o cérebro responsável pela gestão.

Aos 66 anos, a Hovione é uma multinacional nascida em Portugal mas com presença global, com fábricas nos EUA, Irlanda e também em Macau. Não produz medicamentos em nome próprio, mas sim para outras empresas farmacêuticas. Emprega 2.400 pessoas em todo o mundo e tem mais de cem clientes. Diz o ditado que o segredo é a alma do negócio e, por isso, a Hovione não diz quais são. “O que posso dizer é que servimos 19 das 20 maiores farmacêuticas do mundo. Os maiores nomes [da indústria] são nossos clientes”, diz ao Observador o CEO Jean-Luc Herbeaux. “Quando fazemos as contas, percebemos que estamos envolvidos em medicamentos que tratam 80 milhões de pessoas por ano.” O executivo também estima que a Hovione esteja em cerca de 5 a 10% dos novos medicamentos que chegam ao mercado.

A Hovione abriu as portas das instalações de Sete Casas, em Loures, a jornalistas portugueses e a uma comitiva da imprensa internacional. Esta foi a primeira fábrica da farmacêutica e ainda se mantém como um pilar da estratégia da empresa familiar. Foi crescendo com o passar dos anos e, hoje, trabalha de forma contínua na produção de componentes para para medicamentos. “O mais parecido com o que podemos comparar é uma cozinha”, explica Jorge Pastilha, vice-presidente de operações técnicas para Europa e Ásia. Uma “cozinha” com “capacidade para produzir centenas de produtos diferentes usando receitas diferentes.” Neste caso, as “receitas” são as fórmulas de fármacos desenvolvidas e patenteadas pelas gigantes farmacêuticas.

A visita à fábrica assinalou a receção do prémio Leonardo da Vinci, atribuído pela The Henokiens, a Associação Internacional de Empresas Bicentenárias Familiares (inclui o grupo português Pinto Basto, com 254 anos), e pelo Chateau du Clos Lucé, a última morada de Leonardo da Vinci. A Hovione é a primeira empresa portuguesa a receber o prémio que distingue empresas familiares. São elegíveis para este galardão negócios familiares com pelo menos duas gerações e mais de três milhões de receitas anuais. É ainda necessário que a família seja acionista maioritária.

Diane Villax, de 90 anos, mantém-se ativa na empresa, ainda que hoje com funções bem diferentes: é a mestre do acolhimento aos funcionários. “Vêm pedir-me para falar. Começo a ser uma lenda, ‘ela ainda mexe’”, diz aos jornalistas com um sorriso. “Faço uma apresentação em que conto resumidamente a história da Hovione em 35 minutos”, explica. “Faço isso umas quatro vezes por ano. Os jovens que acabaram de entrar na Hovione assim ficam a conhecer a nossa história, como é que começámos, os nossos valores, como progredimos. Como chegamos ao ponto onde estamos hoje”, relata.