ICE em Minneapolis é o "laboratório" para Trump testar os limites do seu poder

A partir do centro de Minneapolis, onde mora desde antes de 2020, a professora Rachel Moran relata que “acompanhou atentamente” os dois casos e reconhece que são “semelhantes”: um civil foi assassinado, seguindo-se “uma ocupação federal” que “envolveu táticas abusivas dos agentes da autoridade”. Depois da morte de Good, multiplicaram-se os relatos de incidentes caracterizados pelos manifestantes e autoridades locais como “abusivos”: pessoas foram arrastadas despidas para fora de casa, uma mulher que disse estar a caminho do hospital foi arrastada para fora do carro, um homem foi baleado durante um protesto e crianças foram detidas.

O escalar de tensões resultou, este sábado, na morte de um segundo cidadão norte-americano às mãos do ICE. Apesar das temperaturas negativas, a morte de Alex Pretti levou milhares de pessoas às ruas, em Minneapolis, mas também noutros pontos do país. Em resposta, o governador do Minnesota e o autarca de Minneapolis, Jacob Frey, voltaram a apelar à calma dos manifestantes e a reiterar pedidos a Washington para retirar os agentes federais da cidade. Contudo, também foi anunciado o destacamento da Guarda Nacional estadual do Minnesota, que utilizarão coletes refletores, de forma a serem distinguidos dos agentes federais.

Se o Presidente caracterizou a morte de Renee Good como “uma tragédia” que lamentou, a mesma empatia não foi estendida aos manifestantes que têm ocupado as ruas de Minneapolis, que classificou como “agitadores profissionais”, nem à administração local. Este sábado, Trump acusou Walz e Frey de “incitarem uma insurreição”, enquanto JD Vance os acusou de “trabalharem com agitadores de extrema esquerda”. Já a secretária da Segurança Nacional Kristi Noem, foi mais longe e acusou os manifestantes de serem, como já tinha feito com Good e fez novamente com Pretti, “terroristas domésticos“.

Porém, os professores ouvidos pelo Observador são rápidos a notar uma enorme diferença entre os manifestantes de 2020 e os “agitadores” e “terroristas domésticos” de 2026. Os atuais protestos continuam há vários dias de forma pacífica, sem qualquer relato significativo de violência perpetrada pelos manifestantes ou de destruição de propriedade privada — ao contrário dos protestos depois da morte de Floyd, que resultaram em motins e em 19 mortos. Esta sexta-feira, na véspera de Alex Pretti ter sido morto, Minneapolis cumpriu um dia de greve geral. Durante 24 horas, cerca de 50 mil pessoas, segundo estimativas dos organizadores, não trabalharam, não foram à escola e não fizeram compras e, em vez disso, saíram às ruas, apesar dos termómetros, que rondavam os 29ºC negativos.

O “laboratório” para testar deportações, ataques a adversários e uso de força militar

O frio, que Prince falava na entrevista de 1996, tem sido uma constante nos protestos. Hillary Oppmann, a manifestante que falou com o New York Times, utiliza o tema para fazer um trocadilho frequente nos cartazes que ocupam Minneapolis: “As pessoas do Minnesota são muito boas a partir gelo” (“ice”, em inglês, que significa tanto gelo, como a agência federal). Esse mesmo gelo tem funcionado como “aliado” dos manifestantes: pelas redes sociais, multiplicam-se vídeos de agentes, pouco habituados ao clima do estado do Midwest, a escorregar e a cair no gelo que cobre as ruas. Numa destas ocasiões, um agente que seguia um manifestante caiu e deixou no chão a recarga da arma automática que carregava.

A munição foi apanhada por um comissário da câmara de Minneapolis que estava no local. “Bem, estamos muito perto de uma guerra civil, porra“, declarou a uma colunista do New York Times, que também assistiu ao momento. Este funcionário, Dan Engelhart, não é o único a fazer referência a uma guerra civil. Claire Finkelstein, diretora do Centro de Ética e Estado de Direito da Universidade da Pensilvânia, escreveu uma coluna de opinião no jornal The Guardian em que compara o cenário atual em Minneapolis ao de uma simulação conduzida em outubro de 2024 nesse mesmo centro de investigação. Nessa simulação, um Presidente destacava tropas federais para o estado da Pensilvânia, o governador resistia e o cenário terminava numa guerra civil entre poder local e poder federal.