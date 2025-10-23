Imbróglio presidencial no Livre. Jorge Pinto (ainda) não é oficial, referendo interno por definir e Sá Fernandes vai apoiar Seguro

Jorge Pinto anunciou que será candidato à Presidência da República, mas ainda não tem o apoio oficial do Livre. O deputado reuniu-se com a direção do partido esta terça-feira para comunicar a decisão de entrar na corrida a Belém e, de seguida, enviou uma mensagem a membros e apoiantes do Livre a dar conta da sua candidatura. No entanto, o seu nome deverá ainda ir a votos internamente antes de receber o apoio formal do partido — algo que tinha sido prometido pelo Livre e que o próprio candidato quer que aconteça.

Ao longo dos últimos meses, o Livre tem vindo a prometer a realização de umas eleições internas para os membros de base poderem escolher o candidato que apoiam, tal como aconteceu nas duas últimas presidenciais. Há pouco mais de um mês, Rui Tavares chegou mesmo a sugerir a realização de umas primárias com todos os partidos de esquerda. No domingo passado, a Assembleia do Livre (órgão máximo entre congressos) agendou “com urgência” um debate sobre presidenciais que se realizará na próxima segunda-feira. Sem esperar por esse momento, Jorge Pinto avançou como candidato em nome próprio, provocando críticas internas.

Ricardo Sá Fernandes, antigo membro da comissão de Ética do Livre, disse ao Observador que preferia “que o partido tivesse organizado um debate interno sobre a questão das presidenciais antes que um dos membros da sua direção, e deputado, tivesse apresentado a sua candidatura”. Avançou também que vai apoiar António José Seguro, que considera ser o único candidato à esquerda “que ainda tem hipótese“. Com este quadro, surgem dúvidas sobre se o Livre poderá dispensar desde já a realização de primárias e, caso não o faça, quais os nomes que nelas serão incluídos.

“Metodologia” definida esta segunda-feira

O Livre anunciou que a reunião marcada para a próxima segunda-feira vai definir o “calendário e metodologia do processo de decisão para apoio a candidatura presidencial”. A Assembleia do Livre tem uma primeira decisão em mãos: apoiar de imediato Jorge Pinto ou realizar umas eleições primárias para que as bases do partido possam ser incluídas no processo de escolha do candidato. Sendo que o partido (e o próprio Jorge Pinto) têm vindo a prometer a realização dessa auscultação interna, é expectável que a mesma se venha a realizar. A não realização de primárias — que são imagem de marca do partido — ou o sonegar de nomes de esquerda que os dirigentes já tinham prometido incluir, poderiam, aliás, levar a um novo caso Paupério (em que a democracia interna, ou a falta dela, foi contestada e publicamente exposta).