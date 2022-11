Os casos que envolvem Miguel Alves, braço direito de António Costa — puxado para o Governo há meses, precisamente para ajudar a resolver a descoordenação na resposta às polémicas do Executivo socialista — estão a gerar indignação, e não é só fora do PS. Dentro do partido, não há muitos que se aventurem, em público, a fazer o mesmo que a deputada e ex-ministra Alexandra Leitão fez, este fim de semana, na TVI, assumindo que considerou o caso “incompreensível” e sugerindo que Alves deve mesmo sair do Governo. Mas, em privado, a conclusão é comum: “Toda a gente acha o mesmo que ela”.

A crescente tensão em torno do caso, que se prolonga há duas semanas e só teve resposta por parte do governante este fim de semana — quando garantiu não ter cometido qualquer ilegalidade e estar a ser injustiçado por vir da “corte” de Lisboa — contagiou o partido. Não que Miguel Alves não goze de simpatia generalizada no PS — há muito quem, como ouviu o Observador de dirigentes e deputados, lhe elogie a inteligência e “dedicação”.

O que não significa que o partido não esteja incomodado com o ruído gerado à volta do caso — e com dúvidas sobre se o governante deve manter-se em funções enquanto é arguido em duas investigações de criminalidade económico-financeira.

