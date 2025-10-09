IRS, pensões e impostos sobre o consumo. Como é que este Orçamento do Estado para 2026 mexe com o seu bolso

Um orçamento sem grandes surpresas e praticamente sem margem para mexidas na fase de discussão. O Governo já tinha antecipado que o Orçamento do Estado para 2026 teria poucas novidades e, na apresentação do documento, reforçou que, apesar de o OE pertencer agora ao parlamento, há pouca margem para aventuras, com uma previsão de excedente de apenas 0,1%.

As novidades para as famílias poderiam surgir na forma das já anunciadas medidas para a habitação (ou pelo menos o impacto que elas vão ter), mas o Governo já tinha sinalizado que essa será uma discussão à parte, a ter no parlamento a seu tempo.

Miranda Sarmento salientou que essas medidas, que incluem um desconto no IRS para os senhorios que pratiquem rendas até 2300 euros ou o aumento das deduções com rendas para 900 euros, “estão em processo final legislativo, pelo que, a seu tempo, conheceremos os seus impactos”. Especificamente no caso do IRS, é um facto que essas medidas não terão impacto no próximo ano.

“Vão vigorar em 2026 mas irão produzir efeitos quando as pessoas entregarem a sua declaração de IRS de 2026 em abril ou maio de 2027”, disse o ministro. Pelo que não fazia sentido inclui-las no OE. Mas outras das medidas anunciadas, como o IVA a 6% na construção de casas para vender até 648 mil euros ou para arrendar até 2300 euros, também não surge no documento – e esse, sim, terá impacto orçamental.

Se para este pacote vai ser preciso esperar para ver – uma tática que o Governo já tinha, aliás, adotado noutros temas, como o IRC – há, no entanto, algumas contas que os contribuintes já podem ir fazendo ao seu próprio orçamento para 2026. Ano em que o Governo da AD espera que o consumo continue a crescer.

Mínimo de existência acompanha salário mínimo

Em 2026, o salário mínimo nacional (SMN) deverá aumentar para 920 euros. O ministro das Finanças remeteu o tema para a concertação social, mas o acordo em vigor, que tem como meta atingir os 1.100 euros no final da legislatura, prevê esse aumento para o próximo ano, e isso mesmo está plasmado no relatório do OE: “um aumento de 50 euros mensais, para os 920 euros”.

Para que continue isento de IRS, é necessário que o mínimo de existência acompanhe o salário mínimo. E esse é um compromisso assumido pelo Governo no orçamento. Na sua proposta, o Governo fixa em 12.880 euros o valor anual de referência do mínimo de existência, o que equivale a 14 vezes o valor da retribuição mínima.

Escalões de IRS. Sarmento diz que há alívio fiscal mesmo em salários que subam mais de 3,5%. Mesmo assim, receita cresce

A proposta de Orçamento do Estado confirma o aumento de cerca de 3,51% nos valores dos limiares de cada um dos escalões de IRS. Está, assim, confirmado que o Governo seguiu – sem fazer alterações, que podiam ter sido feitas – o cálculo automático da atualização das “balizas” de cada escalão que tinha sido publicado há alguns dias numa portaria em Diário da República.

O valor dos 3,51% é menor do que o valor dos aumentos salariais que foram apurados na concertação social, que será de 4,6%. Isto significa que pode haver um aumento da carga fiscal para os contribuintes que estão muito perto do limiar superior de um dado escalão e que beneficie de um aumento salarial maior do que os 3,5%.

Questionado sobre essa diferença, o ministro das Finanças declarou que este aumento está de acordo com a lei, e que “se o Parlamento resolver mudar a lei é soberano“. Mas invocou a descida das taxas de IRS que foi aprovada neste verão para afirmar que mesmo quem teve um aumento salarial acima dos 3,5% “terá na esmagadora maioria dos casos um desagravamento fiscal, se não por via dos escalões será por via das taxas”.

Tanto a atualização dos escalões como a descida das taxas em 0,3 pontos percentuais entre o segundo e o quinto escalão serão “totalmente refletidos nas tabelas de retenção na fonte” a partir de janeiro, assegurou.

Estes são os novos escalões do IRS que, se o Orçamento for aprovado nos termos que acabam de ser apresentados, irão vigorar em 2026.

A política do Governo tem sido esvaziar a proposta orçamental de medidas de maior impacto, sobretudo fiscal, para as discutir em diplomas autónomos que permitam um maior escrutínio do Parlamento, justificou Miranda Sarmento. Tem sido o caso das descidas no IRS que nos últimos dois anos têm sido aprovadas a meio do ano (por razões de calendário eleitoral) e o orçamento só reflete o impacto nas receitas.

A proposta orçamental para 2026 incorpora a descida adicional de taxas marginais de 0,3 pontos percentuais entre o 2.º ao 5.º escalões, negociada com o Chega, e que vai custar 111 milhões de euros.

Ainda assim, e graças ao crescimento do emprego e do valor dos salários, o documento estima um crescimento de 5% na receita, o que equivale a mais 937 milhões de euros, para atingir um total de 19.496 milhões de euros.

Prémios de produtividade isentos até 6%

Os trabalhadores que recebam prémios de produtividade, desempenho, participações nos lucros e gratificações de balanço vão continuar isentos de IRS, “até ao limite de 6% da retribuição base anual do trabalhador”, mas apenas se a entidade patronal tiver “efetuado um aumento salarial elegível”, o que deverá ser no mínimo, de 4,6%, uma redução face aos 4,7% em vigor no ano passado, acompanhado o acordado em sede de concertação social.

Complemento solidário para idosos aumenta 40 euros. Pensões de acordo com a lei

Era uma das novidades esperadas para este OE, que acabou esvaziada a meio da semana, após o anúncio do primeiro-ministro. O valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI) vai mesmo subir 40 euros em 2026, fixando-se em 670 euros, “avançando no sentido de que nenhum pensionista viva com um rendimento inferior a 870 euros em 2029“.

Este reforço terá um impacto no orçamento de 140 milhões de euros, sendo que o complemento terá um custo total de 671,8 milhões de euros no próximo ano.

O CSI é destinado aos idosos com pensões mais baixas, que recebem a diferença entre os seus rendimentos e o valor de referência fixado.

Este aumento, refere o documento, “será acompanhado da atualização das pensões e complementos e de outras prestações sociais no valor estabelecido na lei”, e cujo valor depende da inflação registada em novembro.

A oposição tem pressionado o Governo para aumentar as pensões de forma permanente, mas o ministro das Finanças alerta que “não há propriamente margem”. O primeiro-ministro já disse que poderá haver um novo bónus para os pensionistas com as pensões mais baixas no próximo ano, mas apenas se houver folga.

Abono de família atualizado à inflação

O Governo prevê gastar em 2026 mais 27,6 milhões de euros com o abono de família face a este ano.

Este aumento, segundo o relatório do OE, “decorre do aumento dos montantes de acordo com a variação da inflação, uniforme para todos os escalões de rendimento do agregado familiar e idade do descendente/titular”.

Escalões do IMT atualizados, sobe limite da isenção para jovens

O Governo propõe atualizar os escalões do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) em pouco menos de 2%. O que significa que, em 2026, uma casa até 106.346 euros não terá incidência de IMT, face aos 104.261 euros em vigor este ano. Esta medida válida para toda a gente na compra de qualquer imóvel destinado a habitação própria e permanente.

Esta mexida significa que aumenta, também, o valor sobre o qual estão isentos de IMT (e imposto de selo) os jovens até aos 35 anos que comprem casa no próximo ano. Porque a medida, indica o relatório do OE, vai manter-se em vigor.