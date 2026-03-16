Isabel Almeida, ex-diretora financeira do BES, faz testemunho explosivo no julgamento. "Fui traída por Morais Pires"

Os 1,5 mil milhões de euros serviam pra comprar as obrigações BES Finance que estavam nos clientes do BES — para evitar perdas para esses clientes, visto que o veículo não tinha fundos para pagar capital e juros — e revender por um valor inferior aos fundos BES Vida. No final, o que aconteceu?

Os fundos BES Vida venderam os títulos BES Finance ao próprio emitente — o BES;

Venderam de forma neutra para si (BES Vida), mas por um valor inferior ao da emissão.

Quem foi prejudicado? O próprio BES.

Pormenor: as mais-valias de 175 milhões de euros conseguidas com o esquema das obrigações BES Londres e BES Luxemburgo foram calculadas num ficheiro informático que ficou conhecido como “ICE Bacalhau”.

IA: Eu acho que estes nomes foram batizados pelo dr. Morais Pires, não me lembro.

HS: Ah, o dr. Morais Pires era o homem da imaginação. E ICE Bacalhau?

IA: Esse então, eu nunca ouvi falar.

HS: Nunca? ICE Bacalhau?

IA: Nunca ouvi falar. (…)

HS: Mas pensa que poderá ter sido Amílcar Morais Pires, uma vez que foi ele o mentor deste plano?

IA: Claro. Sim. (…) Enfim, o dr. Morais Pires era uma pessoa imensamente competente. Era uma pessoa com uma imaginação extraordinária.

Mais tarde, já entre 2012 e 2013, veio ainda a ser executado o BRAX 3 — que consistiu na emissão de nova dívida do BES (denominada BES Luxemburgo) para financiar a substituição da carteira de três Special Purpose Vehicle (SPV) do Credit Suisse que eram geridos pelo BES. Estava em causa a substituição de títulos de dívida da EG Premium, ESCOM, ESI e ES Turismo por novas obrigações do BES Luxemburgo. Operações que agravaram os buracos dos veículos da Eurofin e a situação financeira do BES.

O que são os SPV - Special Purpose Vehicle do Credit Suisse? ↓ Mostrar ↑ Esconder Chamavam-se Euroaforro, Poupança Plus e Top Renda e eram três sociedades criadas no centro offshore da ilha de Jersey pelo Credit Suisse nos primeiros anos da década de 2000 com o enquadramento de Special Purpose Vehicle (SPV). Apesar de terem sido criados pelo Credit Suisse, e de serem administrativamente geridos por entidades ligadas a um ex-funcionário do GES (Karl Sanne), a sua gestão era assegurada, segundo o Ministério Público, por elementos do DFME. E o que é um SPV – Special Purpose Vehicle? Conhecido pela sigla inglesa SPV, refere-se a empresas com personalidade jurídica que também são reconhecidas como sociedade veículo. Isto é, trata-se de sociedades que são criadas apenas e só para um determinado propósito; não têm uma atividade geral, nem receitas próprias.

O “pecado original” do GES e a reunião em que Isabel Almeida ficou “sem pinga de sangue”

A Espírito Santo International (ESI), a principal holding do Grupo Espírito Santo já estava tecnicamente falida em 2009, apesar de continuar a vender dívida a clientes do BES. Tinha capitais próprios negativos de 961,9 milhões de euros e resultados negativos transitados de 1,2 mil milhões de euros. Três anos depois, com Portugal mergulhado numa crise e sob intervenção externa, os capitais próprios negativos da ESI já ascendiam a 1,6 mil milhões de euros. E o buraco não parou de crescer até à insolvência oficial da ESI e de outras holdings do GES e à resolução do BES de 2014.

A alegada falsificação da contabilidade é uma das imputações mais graves da acusação do caso Universo Espírito Santo — e que provavelmente nunca será sancionada criminalmente, como o Observador noticiou. Porque o crime de falsificação de documento é uma bagatela penal, tem uma pena reduzida e prescreve com relativa rapidez.

No final de novembro de 2014, Isabel Almeida e Morais Pires foram chamados a uma reunião que incluía Francisco Machado da Cruz, o famoso comissaire aux comptes do GES, José Castella, o controller do GES, e Ricardo Salgado. Estava já em curso o exercício ETRICC — Exercício Transversal de Revisão das Imparidades dos Créditos Concedidos a certos Grupos Económicos, determinado pelo Banco de Portugal e, segundo a ex-diretora, Ricardo Salgado fez disparar os alarmes: “Temos um problema: faltam passivos nas contas do GES”. Machado Cruz mostrava listas com sublinhados, indicando as emissões em falta.

IA: Confesso que já vi muita coisa na minha vida, mas nunca tinha visto haver omissão de passivo. Nem conseguia alcançar como é que isso seria possível. O dr. Ricardo nessa mesma reunião disse ‘Bom, mas isto é com certeza um erro ou seja, falta passivo, mas também falta ativo’. Essa reunião foi muito breve, eu confesso que fiquei sem pinga de sangue, fiquei muito preocupada.

HS: Porquê?

IA: Porque estávamos a colocar papel comercial nos clientes… Enfim, não era o papel comercial diretamente colocado nos clientes, porque já de trás vinha a colocação do papel comercial dentro dos fundos. Sendo os fundos ou sendo diretamente o efeito, era exatamente o mesmo.

A certeza da juíza sobre a “confissão” do ex-contabilista: “Eu, euzinho omiti passivo”

No dia seguinte a ter ficado “sem pinga de sangue”, o “problema” (um eufemismo para a falsificação das contas da ESI) precipitou outra reunião, desta vez mais alargada, com a presença de Joaquim Goes e Carlos Calvário. Nesta ocasião, Isabel Almeida recorda-se de a questão ter sido apresentada com alguma esperança (“Faltam aqui ativos, mas vai-se resolver”, dizia Ricardo Salgado) e diz ter acreditado na tese de que se tratava apenas de um erro, apesar de ter ficado “muito preocupada”.

Questionada sobre a forma como Morais Pires enfrentou “o problema”, Isabel Almeida defendeu o seu ex-chefe: “Ficou como eu: estupefacto (…) ele não teria deixado colocar papel comercial [nos clientes do BES] se alguma vez soubesse que havia um problema nas contas do GES. Essa é a minha convicção muito, muito profunda”.

Apesar de defender Morais Pires, Isabel Almeida referiu-se ao “erro nas contas do GES” como um “pecado original”. O que levou a juíza Helena Susano a dirigir-se a Francisco Machado da Cruz, que estava presente na audiência — como está praticamente em todas as sessões de julgamento. Naquele dia também tinha a companhia de Morais Pires — que não é tão assíduo nas audiências como Machado da Cruz, mas que fez questão de assistir ao interrogatório de Isabel Almeida.

HS: Mas esse pecado original, sra. dra. tem um nome… Ou vários. A quem pertence esse pecado original da ocultação do passivo? Está ali Francisco Machado da Cruz — que já disse que ‘sim senhor, eu ocultei’. Já o disse aqui. Não mandou dizer por ninguém. E pode haver outras pessoas que, não estando ali sentadas, que também, devessem ou pudessem levantar a mão.

Mas, antes que a ex-diretora pudesse responder, Machado da Cruz ‘entrou’ no interrogatório pela voz do seu advogado presente. Miguel Cordovil de Matos informou que o interrogatório de Machado da Cruz em tribunal (aqui descrito pelo Observador) não tinha valor probatório porque o ex-comissaire aux comptes tinha interrompido as suas declarações antes de ser alvo de contraditório pelos advogados de outros arguidos.

HS: Oh, sr. dr., vamos lá ver uma coisa. O que eu disse aqui foi que as declarações valem o que valem naquela parte, e isso é uma questão de direito, não vamos agora discutir aqui nem interromper, naquela parte em que responsabiliza outros. Francisco Machado da Cruz disse: “Eu, euzinho, omiti passivo”. E esta parte, Francisco Machado da Cruz assumiu. sr. dr., acha que não?

Advogado Miguel Cordovil Matos (MCM): Eu acho que não. Faço só este alerta.

HS: E ele até está a dizer que “sim” com a cabeça [referindo-se a Machado da Cruz que estava a assistir à audiência no banco dos arguidos]. A dizer que sim, assumiu que ocultou passivo. Aliás, que é público. E só se responsabiliza nessa matéria.”

Os pagamentos do saco azul do GES a Isabel Almeida. “Vamos falar de prémios, sra. dra.?”

Foi uma das grandes novidades da acusação do Ministério Público de julho de 2020: Ricardo Salgado — que, entretanto, foi condenado de forma definitiva por ter corrompido Manuel Pinho enquanto ministro da Economia de José Sócrates, terá igualmente e alegadamente corrompido os seus próprios funcionários do BES para promoverem e executarem os financiamentos fraudulentos.

A partir de contas no Banque Privée Espírito Santo, abertas em nome de sociedades offshore como a Espírito Santo (ES) Enterprises — mais tarde denominada Enterprises Management Services —, a Alpha Management (com sede nas Ilhas Virgens Britânicas), a Balenbrook (do Panamá) e a Clauster (sediada no Belize) —, Salgado terá dado ordens de transferência num total de 56,8 milhões de euros para administradores como Morais Pires, mas também para diretores como Isabel Almeida. São os pagamentos do famoso saco azul que foram alvo de uma investigação do Observador publicada em janeiro de 2018.

Os pagamentos tiveram origem em operações de emissão de dívida que foi colocada nos clientes do BES e são vistos pelo MP como uma prova de “lealdade” dos membros da “associação criminosa” liderada por Ricardo Salgado, e levaram à imputação do crime de corrupção no setor privado ao ex-líder do BES (na sua forma ativa) e a Morais Pires e Isabel Almeida e a outros quadros do BES (na forma passiva).