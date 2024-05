Crimes de falsificação da contabilidade do GES e atos que provocaram prejuízos de 933 milhões de euro ao BES vão prescrever no final de 2024

Há 42 crimes de falsificação de documento e de infidelidade imputados a Ricardo Salgado e a mais 12 arguidos do caso Universo Espírito Santo que prescrevem até janeiro de 2025 no âmbito do chamado caso BES. Sendo muito pouco provável que uma condenação em primeira instância seja decretada até a essa data — o julgamento não deverá começar antes do final de maio, na melhor das hipóteses —, a prescrição desses crimes é inevitável.

Pior: os crimes relacionados com a alegada falsificação da contabilidade da holding Espírito Santo (ES) Services entre 2009 e 2014, facto que está na origem da derrocada do Grupo Espírito Santo (GES) e da resolução do Banco Espírito Santo (BES) decretada pelo Banco de Portugal em agosto de 2014, deverão prescrever já entre outubro e dezembro deste ano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Trata-se de uma das mais graves imputações que o Ministério Público (MP) faz a Ricardo Salgado na acusação do Universo Espírito Santo. O mesmo se pode dizer sobre os crimes de infidelidade imputados a 10 dos 13 arguidos. Estamos a falar de atos de gestão que, segundo o MP, prejudicaram patrimonialmente o BES em cerca de 933 milhões de euros.

Neste último caso, a prescrição de um dos cinco crimes de infidelidade imputados a Ricardo Salgado e outros arguidos, como Amílcar Morais Pires (ex-CFO do BES), Isabel Almeida (ex-diretora financeira do BES) ou Francisco Machado da Cruz (ex-chefe de contabilidade do GES), deverá acontecer já no próximo mês de junho de 2024.

Estas são as contas do Observador, confirmadas por vários penalistas, após a consulta do despacho de acusação do caso Universo Espírito Santo e a validação dos prazos máximos de prescrição dos crimes de falsificação de documento e de infidelidade. Contudo, e como o Observador já tinha noticiado em maio de 2022, o Ministério Público aponta para prazos ligeiramente diferentes e diz que há crimes de falsificação de documento que já prescreveram este mês de abril de 2024 (e não prescreverão apenas em junho), sendo que os restantes prescreverão até março de 2025 (e não logo em janeiro).

Que crimes estão em causa e quais os prazos prescricionais?

É importante começar por esclarecer que os vários crimes de falsificação de documento e infidelidade que eram imputados a José Castella (ex-controller do GES) e um crime de infidelidade que o Ministério Público imputou a José Manuel Espírito Santo não fazem parte destas contas. Ambos já faleceram, logo o procedimento criminal extinguiu-se.

Outro ponto prévio relevante: os crimes de falsificação de documento e de infidelidade têm uma pena máxima até três anos de prisão, logo o prazo de prescrição aplicável à data dos factos é de cinco anos.