“Isto explica-se por quem eles são e pelo que lhes acontece.” As lições que se podem tirar dos ataques a escolas nos EUA

John Van Dreal, psicólogo responsável por um programa de segurança escolar no Oregon, dizia em 2019 à National Public Radio que “muitas destas pessoas sentem-se excluídas, socialmente à margem ou rejeitadas”. O mesmo artigo destacava um estudo dos serviços secretos norte-americanos e do Departamento da Educação do país de 2004, onde se concluía que quase três quartos dos atacantes analisados se tinham “sentido perseguidos, vítimas de bullying, ameaçados, atacados ou feridos por outros” antes do ataque. “Em alguns casos, a experiência de ser vítima de bullying parece ter tido um impacto significativo no atacante e ter sido um fator na decisão de preparar o ataque à escola”, pode ler-se no estudo.

No entanto, Peter Langman avisa que é redutor olhar apenas para o bullying ou para o isolamento social como fatores decisivos. “Muitos miúdos são vítimas de bullying e não saem por aí a disparar sobre outras pessoas”, diz ao Observador. “Este é um tema complexo, que resulta sempre de uma combinação de fatores.”

Um plano traçado ao longo do tempo e um “gatilho” que pode ativá-lo

É então possível traçar alguma linha comum entre estes ataques a escolas, por exemplo, ao nível da preparação? O já referido estudo de 2014 dos serviços secretos e Departamento de Educação norte-americano aponta como os “incidentes de violência que têm escolas como alvo raramente são atos repentinos e impulsivos”. Em vez disso, a tendência é de que sejam atos preparados com antecedência e planeados durante algum tempo.

Nikolas Cruz, o autor do ataque na escola de Parkland, na Flórida, deu sinais dessa preparação muito antes do atentado de 2018. Dois anos antes, Nikolas publicou uma fotografia no Instagram com uma arma. “Vou ter esta arma quando tiver 18 anos e vou disparar na escola”, escreveu. Já no ano seguinte, em 2017, o FBI acredita que tenha criado um perfil no Youtube, usando o seu nome, onde dizia que iria “ser o próximo atirador da escola”. E os históricos do seu computador e telemóvel revelavam ainda mais informação relacionada com violência e armas: pesquisava antigos massacres em escolas, procurava informação sobre armas e sobre tortura e morte de animais. “Matar pessoas num massacre”, “matar pessoas é fácil”, “quero matar pessoas, mas não sei como fazer” — estas frase faziam parte das suas pesquisas. As fotografias que guardava seguiam a mesma linha e incluíam, sobretudo, armas.