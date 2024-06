Itália (Grupo B). A squadra que vai à guerra sem os habituais generais (e sem o Call of Duty no estágio)

Em três anos, tudo mudou. Mudou o selecionador, mudaram as principais referências, mudaram também as ambições antes da competição. Pode uma campeã europeia em título chegar a uma nova competição sem ter o estatuto de favorito a reconquistar a prova? Sim. A Itália é um dos casos mais particulares deste Euro-2024 que se segue à presença falhada no Mundial do Qatar, daqueles em quem poucos ou nenhuns põem as fichas mas que ao mesmo tempo ganham em toda a linha nas apostas das potenciais surpresas. É entre este cenário quase paradoxal que emerge Luciano Spalletti, que depois de conseguir o impossível com o título de campeão em Nápoles tenta mais uma façanha para coroar uma carreira sempre em crescendo aos 59 anos.

Há menos de um ano, o treinador estava desempregado por vontade própria (apesar de o Nápoles dizer que tinha acionado a opção para ficar mais um ano no sul de Itália) e apostado em passar um período sabático a cuidar das suas vinhas na casa de “retiro”. Depois, veio a “bomba”: Roberto Mancini alegou problemas na construção da equipa técnica, foi para a Arábia Saudita e Spalletti foi a solução para o “vazio” criado antes do Europeu. Seguiram-se outros problemas, nomeadamente o caso das apostas de Sandro Tonali que chegou a outros jogadores como Zaniolo, mas a equipa foi-se reinventando numa nova fase sem os grandes bastiões que foram as bandeiras da squadra azzurra durante vários anos como Gigi Buffon, Bonucci ou Chiellini.

Está a nascer uma nova era no futebol transalpino. A coesão defensiva e a forma de controlar jogos a partir de trás mantém-se como um ADN comum mas Spalletti quer mais e entrou com medidas mais “radicais”. Uma deu nas vistas: os telemóveis têm de ser aceites mas as PlayStations estão proibidas no estágio. “Há jogadores que pensam que o Spalletti ladra mas não morde. Estão enganados. Eu invento um jogo qualquer para que pensem e se distraiam durante a noite. Se vens para a seleção é para ganhar o Europeu e não para ser campeão do Call of Duty”, atirou. Para reforçar o espírito de equipa, o treinador trouxe também ao estágio antigas glórias como Roberto Baggio, Del Piero, Francesco Totti, Gianni Rivera ou Antognoni, que falaram sobre o peso da camisola e a necessidade de assumir responsabilidades. Problema? Depois de Acerbi, a Itália perdeu também Scalvini por lesão. E essas baixas na defesa podem ser um calcanhar de Aquiles.