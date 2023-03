António Costa anunciou primeiro; deixou para Fernando Medina o segundo momento; mas voltou a ser do primeiro-ministro o protagonismo sobre o acordo com a distribuição e produção agrícola em que se estabeleceu um cabaz de produtos alimentares que vão passar de IVA de 6% para zero. Uma medida que o Governo teimava em afastar mas em que acabou por dar o braço a torcer. “Casa onde há inflação todos ralham e todos têm parte da razão”, assumiu Costa, para explicar o avanço, nos últimos dias, de um acordo com a distribuição alimentar e com os produtores agrícolas, um compromisso extensível à indústria agro-alimentar, que não esteve na assinatura do pacto mas com quem foram estabelecidas cartas de compromisso.

O Governo assume um custo com a descida do IVA e com o apoio à produção de 600 milhões de euros — “um esforço grande”, nas palavras de António Costa –, o que significa um pouco mais que os 550 milhões que na sexta-feira Fernando Medina, ministro das Finanças, tinha anunciado com as duas medidas. A diferença está nos apoios à produção que ainda terão de ser finalizados. Numa cerimónia, sem direito a perguntas dos jornalistas, António Costa admitiu ralhetes sem resultados, mas, mais do que isso, assume que este é um pacto “feito na boa fé e no compromisso de todos trabalharmos para que possa ser acompanhado noutras reduções e possa levar os preços a estabilizar. É este compromisso conjunto”.

