Jacob Frey. O mayor moderado de Minneapolis que agora faz frente a Trump

Agora, com a atenção de Donald Trump em Minneapolis, Jacob Frey foi atirado para debaixo dos holofotes. Depois do dia 7 de janeiro, o telefone de Frey já tocou mais duas vezes com a mesma notícia. A primeira no dia 14 de janeiro, quando um homem foi baleado pelo ICE numa perna durante um protesto. Julio Cesar Sosa-Celis sobreviveu. A segunda, no passado sábado, quando o ICE disparou sobre Alex Jeffrey Pretti, que acabou por morrer durante uma operação para detenção de imigrantes sem documentos. As conferências de imprensa tornaram-se quase rotina, as críticas acesas à administração também, mas Frey não cede às críticas republicanas.

“Desculpem se ofendi os seus ouvidos de princesa Disney. Se estamos a falar sobre [o que é] inflamatório, de um lado temos alguém que disse um palavrão, do outro alguém que matou outra pessoa. Eu acho que a ação mais inflamatória é matar alguém”, defendeu-se, em entrevista à CNN. A resistência de Frey é facilmente justificada por aqueles que trabalharam junto dele ou acompanharam os sucessivos obstáculos dos seus mandatos. “Jacob aprendeu com experiências duras como se lidera uma cidade através da tragédia”, elogiou a senadora do Minnesota, Tina Smith.

[Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

As “experiências duras” de Jacob Frey e a oposição progressista

“Não consigo respirar”. As palavras que estavam na máscara que Jacob Frey utilizava no dia 6 de junho de 2020 eram as mesmas que George Floyd dissera quando foi morto dias antes por um agente da polícia, Derek Chauvin. Durante o protesto em que participava em Minneapolis, o autarca foi questionado pelos manifestantes se estaria disposto a abolir o Departamento de Polícia para criar um novo departamento de segurança pública. Recusou firmemente e a resposta foi recebida com vaias: “Vergonha” e “Vai para casa, Jacob”, ouviu-se nos vídeos do momento que ficaram virais na internet.

“Achei que a minha carreira política tinha terminado“, recordou agora, passados mais de cinco anos do momento, ao New York Times. À data, na verdade, a carreira política de Frey não era particularmente extensa. Nascido em Washington a 23 de julho de 1981, no seio de uma família judia, Frey entrou para a Universidade com uma bolsa de atletismo. Foi como atleta profissional que visitou Minneapolis em 2006, para correr uma maratona. Apaixonou-se pela cidade, segundo relata até hoje, e, depois de concluir o curso de Direito, rumou a norte de forma permanente. Foi eleito para a Assembleia Municipal em 2014, aos 32 anos, e, quatro anos depois venceu a sua primeira corrida à Câmara Municipal.