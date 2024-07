Joana Marques Vidal. A Procuradora anti-justiceira, que investigou Sócrates e Salgado e criou o "irritante" com Angola

Dois anos mais tarde chegou a nomeação para a Auditora Jurídica do ministro da República para a Região Autónoma dos Açores e representante do Ministério Público na Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas. Esteve nos Açores entre 2004 e 2007 e sempre falou desse tempo como sendo de uma grande felicidade.

Teve uma relação de amor à primeira vista com os Açores. Identificou-se com aquele sentido de humor muito próprio dos açorianos e com o vagar com que se relacionavam com o tempo. Deixou nas ilhas açorianas uma imagem de simpatia, elegância e de grande preocupação com a Justiça Social. Conheceu todas as nove ilhas do arquipélago e era aos Açores que regressava sempre para descansar.

Regressada dos Açores, assumiu funções como presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, entre 2007 e 2012, e foi a primeira mulher a liderar esta associação. A importância que dava à justiça social, à igualdade de direitos entre homens e mulheres e o combate a qualquer tipo de discriminação foi o principal motivo que a levou a liderar uma associação marcada pelo seu trabalho de luta contra a violência doméstica e não só.

A chegada à Procuradoria-Geral da República

Quando o conselheiro Fernando Pinto Monteiro terminou o seu mandato de procurador-geral da República em outubro de 2012, o Ministério Público estava sob polémica. Era acusado de, ter uma enorme proximidade com o primeiro-ministro José Sócrates e com Alberto Costa, ministro da Justiça, e de tentar dominar a máquina do Ministério Público.

Entrou em guerra aberta com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (liderado pelo procurador João Palma, hoje presidente da Assembleia-Geral do Sporting), queixou-se de ter autênticos poderes de rainha de Inglaterra e impediu a investigação a José Sócrates pelo alegado crime de violação das regras do Estado de Direito proposta precisamente pelo procurador João Marques Vidal, irmão de Joana Marques Vidal, então diretor do DIAP do Baixo Vouga.

Acabaria por ser, já como procuradora-geral, Joana Marques Vidal a acompanhar, enquanto líder do Ministério Público, o desenrolar das investigações que culminaram com a detenção de José Sócrates no dia 21 de novembro de 2014.