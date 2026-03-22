Jogos de guerra. As "peças de teatro" militares que preveem conflitos como o do Irão

Os atores são muito importantes e não são apenas definidos como países em abstrato. Num jogo de guerra, são distribuídos papéis: na equipa Azul, uma pessoa concreta toma decisões como se fosse o Presidente norte-americano, outra o ministro da Defesa, outra o chefe do Estado-Maior, por exemplo. O mesmo acontece com a equipa do inimigo. “As pessoas fingem ser alguém que não são ou fingem estar numa situação diferente da sua. É como ver um filme ou ler um livro: é uma situação que parece real, mas não é real. É uma espécie de peça de teatro”, acrescenta McGrady. “Os estudos dizem-nos que as pessoas tomam melhores decisões de previsão quando estão a assumir um papel. Quando estamos a representar alguém, começamos a pensar no problema como aquela pessoa pensaria.”

Esqueçam grandes modelos militares fixos. O objetivo aqui não é olhar friamente para a estratégia militar como se aprende na Academia: é perceber como é que na prática, com humanos a tomarem decisões, a guerra funciona. “É uma forma de storytelling”, acrescenta o especialista, que foi conselheiro do Exército norte-americano em operações como a Desert Storm. E dá outro exemplo: “O Moby Dick não é uma simulação sobre a caça de baleias, é uma história que nos dá informações sobre a condição humana. Dá-nos muito mais informação do que se fizéssemos uma simulação sobre a caça à baleia no século XIX. É isto que eu acho que os jogos são.”

Do Kriegsspiel da Prússia ao polémico Millenium Challenge

Há séculos que os seres humanos fazem jogos de guerra, embora noutros moldes. No Império Romano, havia o jogo de estratégia Latrones. Na Índia do século VII foi criado o jogo de tabuleiro Chaturanga. E, é claro, o próprio xadrez pode ser visto como um jogo de guerra, em que se tenta antecipar as ações do adversário para o derrotar, com recurso a diferentes capacidades militares das peças.

O advento dos mapa topográficos viria a revolucionar este pensamento, com os jogos a evoluírem de entretenimento para uma ferramenta militar real. E o primeiro grande exemplo veio da Prússia, com o chamado Kriegsspiel — que significa literalmente “jogo de guerra”. “Foi a primeira grande tentativa de criar um jogo de guerra jogado numa mesa que era também um modelo de combate com o objetivo de treinar oficiais militares”, resume Byrne. “E quando os prussianos derrotaram os franceses na guerra de 1870, toda a gente começa a perguntar ‘Uau, o que é que eles andam a fazer para serem tão eficazes?’ Uma das coisas era o Kriegsspiel.” No final do século XIX, já todas as grandes potências recorriam a jogos de guerra.

Ao longo do século XX, os jogos de guerra fizeram parte de todos os grandes conflitos militares do mundo. Na II Guerra Mundial, foram fundamentais no Pacífico: os norte-americanos perceberam com recurso aos jogos que tinham pela frente uma guerra de atrito e que iam precisar da ajuda de aliados regionais; já os japoneses fizeram vários jogos antes do ataque a Pearl Harbor que repetidamente previam a vitória dos norte-americanos — mas os líderes políticos desvalorizaram os resultados.