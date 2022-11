Uma reunião entre amigos com ” alegria”. Este foi o clima que trespassou primeiro na reunião de Lula da Silva com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e depois com António Costa. Em São Bento, o primeiro-ministro surpreendeu ao fazer um ‘L’, o gesto de apoio à candidatura do Presidente eleito, que não fez apenas uma visita para marcar o reencontro entre Portugal e Brasil depois de quatro anos de afastamento — confessou também que veio aprender com a “esperteza política” do seus anfitriões e estudar a gerigonça.

“Vim aprender com o primeiro-ministro, porque eles inventaram uma tal de gerigonça que ganhou as eleições”, afirmou Lula da Silva, destacando que António Costa foi capaz, posteriormente, de “consertar a economia portuguesa”. E depois, continuou, o Presidente eleito brasileiro disse ter visto notícias de que o chefe do executivo português “ia perder”, mas acabou por “ganhar sozinho” e conseguir maioria.

Assim, a visita a Lisboa de Lula da Silva teve como objetivo, em parte, “para aprender com os sucessos do Presidente e do primeiro-ministro”. O motivo? “Para ver se a gente consegue fazer o mesmo no Brasil e dar certo”, assumiu. Isto num cenário em que o candidato do PT não dispõe de uma maioria no parlamento — essa está nas mãos da direita, que promete complicar-lhe o mandato.

