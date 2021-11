Luz verde da EMA não chegará para começar a vacinar crianças em Portugal. Decisão só com mais dados

Quanto à experiência de outros países, os Estados Unidos são o único país do mundo ocidental que está a vacinar crianças a partir dos cinco anos com uma das vacinas aprovadas na União Europeia e disponíveis em Portugal — a da Pfizer/BioNTech. Os Emirados Árabes Unidos aprovaram a inoculação de crianças com a vacina da Pfizer em agosto, o Bahrein no início deste mês, Israel começou a vacinação desses menores esta segunda-feira e a Malásia prepara-se para iniciar o processo no início do próximo ano. Outros países começaram recentemente a vacinar a população abaixo dos 12 anos, alguns mesmo a partir dos dois, mas com vacinas que não foram ainda aprovadas pelas autoridades de saúde europeias, como a Sinovac e a Sinopharm.

Mas a comparação da realidade portuguesa com a norte-americana, ou de qualquer outro país onde o plano de vacinação já abrange menores entre os cinco e os 11 anos, é “uma dificuldade”, considera o imunologista Luís Graça. Nenhuma destas nações tem uma situação epidemiológica, uma realidade demográfica ou uma cobertura vacinal equiparáveis à de Portugal. Por isso, até mesmo o exercício de averiguar como a vacinação está a ocorrer nas crianças estrangeiras, vai ter limitações, avisou o especialista.

Mais: as crianças vacinadas até este momento são tão poucas que Manuel Carmo Gomes teme que a falta de dados seja o maior impedimento para, nesta altura, se tomarem decisões sobre o processo de vacinação em menores. Nem mesmo os ensaios clínicos podem ser suficientes para esfumar as incertezas, porque “foram com alguns milhares de voluntários, não foram com números assim tão grandes” — e quando assim é os sinais de alerta, a existirem, apenas começam a surgir quando os países começam a vacinar. “Os ensaios não têm um número de participantes suficiente para revelar coisas muito raras que podem acontecer”, confirmou Carmo Gomes: “E quando existem dúvidas ou uma grande falta de dados, que é uma das coisas que eu receio muito, é mais difícil tomar consensos”.

O ensaio clínico da vacina da Pfizer/BioNTech com 2.268 crianças entre os cinco e os 11 anos, que receberam um esquema vacinal de duas doses, cada uma com 10 microgramas, demonstrou que o desenvolvimento de anticorpos foi semelhante ao verificado em pessoas entre os 16 e os 25 anos, que receberam duas doses de 30 microgramas cada uma. A farmacêutica considerou que a vacina tinha sido bem tolerada, com efeitos secundários “geralmente comparáveis” aos observados em participantes com 16 a 25 anos. Os resultados do ensaio clínico da Moderna, que terá cerca de 6.000 voluntários, ainda não foram anunciados.

Mas fora dos laboratórios, nos Estados Unidos, onde apenas 58% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19, já 2,84 milhões de crianças entre os cinco e os 11 anos receberam pelo menos uma dose nas últimas três semanas — o que corresponde a apenas 10% da população nesta faixa etária. As divergências na cobertura vacinal que se registam entre estados norte-americano nos adultos repetem-se entre as crianças: em Vermont, por exemplo, estão em causa 27% das crianças entre os cinco e os 11 anos; mas no Mississipi e Alabama a percentagem não vai além dos 2,2%. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) admite que o risco de miocardite é real, mas francamente raro e não suplanta os riscos que uma criança corre quando é infetada pelo SARS-CoV-2.