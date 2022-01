Mais um escândalo em torno de Boris Johnson. A quanto resiste o primeiro-ministro britânico?

Alan Wager, investigador do King’s College especializado em partidos, explica que as consequências deste caso “são mais políticas do que legais”. “O problema do primeiro-ministro é que, juntando tudo, as acusações de má conduta e ganhos financeiros resultam num padrão de comportamento que sugere não só que é corrupto, mas que é hipócrita. Para um líder que chegou a ter proximidade com a população, e que podia até ser descrito como populista, é uma posição perigosa”, diz, em entrevista ao Observador.

É uma ideia reforçada por Tim Bale, professor de Ciência Política da Queen Mary University, que considera “improvável” que o caso custe o cargo ao primeiro-ministro, mas que admite contribuir para “a contínua erosão da pouca reputação de probidade que ainda lhe resta”. “É extremamente improvável que resulte numa ação penal, mas pode ter problemas com a Comissão Parlamentar para as Normas, o que iria aumentar ainda mais o embaraço”, comenta.

Polémicas há muitas, mas é isso que conta?

Não foram só as obras na residência que levaram o primeiro-ministro britânico às primeiras dos jornais. A lista de momentos em que Johnson foge à verdade é tal que, no final ano passado, o jornal The Guardian publicou um artigo intitulado “Lies, damned lies: the full list of accusations against Boris Johnson” (“Mentiras, malditas mentiras: a lista total de acusações contra Boris Johnson”).

Em lugar de destaque neste tipo de lista está outro fantasma de 2020: festas de Natal que terão tido lugar em Downing Street, na mesma altura em que os britânicos foram aconselhados a não se reunirem. Depois, saíram fotografias do primeiro-ministro britânico a beber vinho com colegas, em maio de 2020, altura em que vigorava no Reino Unido um confinamento apertado e era recomendada uma distância de dois metros entre pessoas que não pertencessem ao mesmo agregado familiar.

Uma das “mentiras mais duradouras” de Johnson, como descreve o Guardian, aconteceu durante a campanha do Brexit, quando o conservador, que apoiava a saída da União Europeia (UE), afirmou que o país enviava 350 milhões de libras por semana para a UE, dinheiro que podia, em vez disso, ser usado para financiar o serviço nacional de saúde — e não só o afirmou como colou, literalmente, a mensagem em grandes letras brancas, nas laterais do autocarro que usou na campanha do “leave”. A Autoridade de Estatísticas do Reino Unido veio depois garantir que o valor estava errado.

“Os fracos resultados da liderança de Boris Johnson nas sondagens, principalmente depois das festas no Número 10, tornam a sua posição no partido vulnerável. No entanto, se olharmos para os próximos seis meses, o sombrio clima económico no Reino Unido e o risco que correu com a Covid-19, ao recusar-se a impor novas restrições, vão ser mais importantes a determinar o seu futuro do que estes escândalos”, entende Alan Wager.