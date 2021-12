A "pior crise de sempre" de Boris Johnson parece não ter fim. E podem ser os próprios tories a pôr fim ao "pesadelo"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aquela troca de mensagens no WhatsApp foi reveladora. No grupo Clean Global Brexit (que pode ser traduzido como “Um Brexit Limpo e Global”), com mais de 100 membros, comentava-se na noite deste sábado a recente demissão de David Frost, o negociador principal para o Brexit que bateu com a porta, no mais recente revés deste governo britânico. “Ele está preocupado com a direção política do governo. A maioria dos deputados conservadores também”, era uma das mensagens que se podia ler.

Até que Nadine Dorries, a atual ministra da Cultura, decidiu sair em defesa de Boris Johnson: “O primeiro-ministro é o herói que conseguiu o Brexit”, escreveu. “Tenho noção que, como disse alguém hoje, o regicídio está no ADN do Partido Conservador. Mas um bocadinho de lealdade a quem ganhou uma eleição, conseguiu uma maioria de 83 deputados e alcançou o Brexit não fazia mal.” A reação veio rápida: “Steve Baker removeu Nadine Dorries”, pode ler-se nos print screens que foram divulgados pelos media. “Já chega”, escreveu de seguida o deputado conhecido pelas suas fortes posições pró-Brexit.

EXC – big row in a Tory Whatsapp “Clean Global Brexit” group with over 100 MPs It leads leads to removal of Nadine Dorries after she defending the PM … and then Steve Baker declaring “enough is enough” Exchanges here: pic.twitter.com/SsktMPJNSW — Sam Coates Sky (@SamCoatesSky) December 18, 2021

A troca de mensagens é ilustrativa da irritação que se sente nas fileiras dos tories relativamente ao primeiro-ministro. Boris Johnson sempre gozou de popularidade entre os membros do seu partido, sobretudo depois de ter conseguido em 2019 a maior vitória de sempre desde Margaret Thatcher. Mas agora, com um governo assolado por escândalos sucessivos e uma queda abrupta nas sondagens, até os mais leais começam a questionar se vale a pena mantê-lo no cargo. “É a pior crise de sempre” deste governo, admite ao Observador Andrew Gimson, biógrafo e amigo do primeiro-ministro.

A dias do Natal, Boris só quer garantir que não terá no sapatinho uma rebelião dos conservadores. Mas, com o Parlamento suspenso para férias, pode suspirar de alívio para já. Tudo deve transbordar para o próximo ano — e ainda há tempo para pedir uns quantos desejos a acompanhar as passas.

Peppa Pig, festas de Natal, vinho e queijo. O “período de pesadelo” de Boris Johnson

Consciente da situação periclitante em que está, esta semana Johnson não arriscou tomar medidas restritivas que cancelem o Natal dos britânicos, apesar dos avisos das autoridades de saúde relativamente à variante Ómicron — que já infetou mais de 90 mil pessoas no Reino Unido.